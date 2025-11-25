Техногиганты и криптобиржа под давлением: что обвалило рынок?

В последнее время акции Advanced Micro Devices(#AMD), Coinbase Global Inc(#Coinbase), Oracle Corp.(#Oracle), NVIDIA Corp.(#NVIDIA) и Arm Holdings plc(#Arm) оказываются под давлением на фоне переоценки искусственного интеллекта(ИИ) и осторожности к рисковым активам. Инвесторы нервно реагируют на стоимость капитала, темпы монетизации ИИ и устойчивость спроса в смежных экосистемах.

Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод WINх2 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.

5 факторов падения:

#AMD(−10.33%) — фиксация прибыли после сильного ралли и сомнения в темпах масштабирования серверных GPU(графический процессор). Дополнительно давят риски маржинальности при агрессивных капитальных расходах и конкуренции в высокопроизводительных ускорителях для GPU.

— фиксация прибыли после сильного ралли и сомнения в темпах масштабирования серверных GPU(графический процессор). Дополнительно давят риски маржинальности при агрессивных капитальных расходах и конкуренции в высокопроизводительных ускорителях для GPU. #Coinbase(−10.31%) — ослабление крипторынка сокращает обороты и комиссионную выручку биржи. Регуляторные риски и волатильность потоков клиентов усиливают дисконты к оценке.

— ослабление крипторынка сокращает обороты и комиссионную выручку биржи. Регуляторные риски и волатильность потоков клиентов усиливают дисконты к оценке. #Oracle(−10.29%) — тревога из-за роста долга на фоне инвестиций в облачную/инфраструктуру ИИ. Рынок боится сжатия свободного денежного потока и давления на мультипликатор при замедлении роста.

— тревога из-за роста долга на фоне инвестиций в облачную/инфраструктуру ИИ. Рынок боится сжатия свободного денежного потока и давления на мультипликатор при замедлении роста. #NVIDIA(−4.08%) — «переоценённость + ожидания на пределе»: даже сильные отчёты не гасят разговоры о цикличности спроса дата-центров. Дополняют картину риски нормализации маржи и возможного перенакопления у клиентов.

— «переоценённость + ожидания на пределе»: даже сильные отчёты не гасят разговоры о цикличности спроса дата-центров. Дополняют картину риски нормализации маржи и возможного перенакопления у клиентов. #Arm (−3.02%) — высокая чувствительность к распродаже в «секторе-ИИ» при премиальной оценке. Инвесторы сомневаются, насколько быстро роялти-модель конвертируется в устойчивый ускоренный рост.

Если опасения по поводу расходов на ИИ и неопределенность с процентными ставками не исчезнут, акции, разогретые ожиданиями от ИИ и крипторынка, продолжат падать. Новый вывод денег инвесторами или повышение стоимости займов станут сигналом к дальнейшему снижению.

Аналитики FreshForex рассматривают потенциал для коррекции по акциям #AMD, #NVIDIA, #Arm, #Oracle и #Coinbase на фоне замедления темпов роста ИИ-инфраструктуры и сохраняющейся дороговизны капитала. Для #Coinbase дополнительным фактором давления выступает высокая волатильность крипторынка. Текущая конъюнктура создает предпосылки для проработки сценариев на снижение цены активов.

Выбирайте в терминале более 250 инструментов, включая CFD на индексы и акции, и активируй бонус 202% при пополнении от $202 по промокоду WINx2 через чат поддержки.

Прибыль на акциях