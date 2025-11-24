Прогноз по доллару на 2026: Barclays прогнозирует сильный доллар США в 2026

Прогноз по доллару на 2026 от Barclays говорит, что доллар США сохранит свою положительную динамику вплоть до 2026 года, опираясь на улучшение отношения к риску и благоприятные перспективы внутренних инвестиций, особенно в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В аналитической записке банка подчеркивается устойчивость доллара, несмотря на текущую неопределенность на рынках, связанную с оценкой ИИ, корпоративными доходами и доходностью крупномасштабных инвестиционных расходов.

Ключевым фактором, поддерживающим оптимистичный прогноз Barclays, являются масштабные планы США по капиталовложениям в ИИ. Банк утверждает, что эти инвестиции приведут к «экономическим, геополитическим и конкурентным преобразованиям» в сфере валюты. В докладе подчеркивается, что инвестиционный цикл, основанный на ИИ, должен укрепить позиции доллара за счет повышения производительности, увеличения потенциала роста и устойчивого глобального спроса на американские технологии и инфраструктуру.

«Инвестиции в ИИ не просто технологический тренд, это фундаментальный драйвер экономического роста и конкурентоспособности, который, по нашему мнению, будет поддерживать доллар в долгосрочной перспективе,» — говорится в аналитической записке Barclays.

Помимо инвестиций в ИИ, Barclays также отмечает другие факторы, способствующие укреплению доллара. В частности, аналитики банка указывают на ослабление опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС), снижение тарифных рисков и продолжающуюся финансовую поддержку. Эти факторы, в совокупности, создают благоприятную среду для дальнейшего укрепления доллара и более стабильного положения рисковых активов в 2026 году.

Ключевые факторы, поддерживающие прогноз Barclays:

Масштабные инвестиции в ИИ: Ожидается, что инвестиции в ИИ приведут к повышению производительности, увеличению потенциала роста и устойчивому глобальному спросу на американские технологии и инфраструктуру.

Ожидается, что инвестиции в ИИ приведут к повышению производительности, увеличению потенциала роста и устойчивому глобальному спросу на американские технологии и инфраструктуру. Ослабление опасений по поводу независимости ФРС: Снижение опасений по поводу политического давления на ФРС способствует укреплению доверия к доллару.

Снижение опасений по поводу политического давления на ФРС способствует укреплению доверия к доллару. Снижение тарифных рисков: Уменьшение торговой напряженности и тарифных рисков создает более стабильную экономическую среду, благоприятную для доллара.

Уменьшение торговой напряженности и тарифных рисков создает более стабильную экономическую среду, благоприятную для доллара. Продолжающаяся финансовая поддержка: Государственная поддержка экономики и инвестиций способствует росту и укреплению доллара.

В заключение, Barclays ожидает, что сочетание этих факторов создаст условия для дальнейшего укрепления доллара и более стабильного положения рисковых активов в 2026 году. Инвестиции в ИИ, в частности, рассматриваются как ключевой драйвер экономического роста и конкурентоспособности, который будет поддерживать доллар в долгосрочной перспективе. Этот прогноз подчеркивает важность технологических инноваций и стратегических инвестиций для поддержания стабильности и силы национальной валюты. Вот такой прогноз по доллару на 2026 от Barclays.

