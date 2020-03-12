Мнения разделились – блефуют саудиты или нет

Для балансировки бюджета Саудовской Аравии нужна нефть по $80, а тут она больше чем в 2 раза меньше в цене. Эксперты не сомневаются – если ситуация затянется экономика страны существенно пострадает.

Нужно также принять во внимание, что на нефтегазовый сектор приходится здесь около 80% экспорта и почти 70% поступлений в бюджет.

Если цены на Brent будут оставаться вблизи $35 за баррель, без корректировки расходов страна столкнется с дефицитом в 15% ВВП в 2020-ом, тогда как ее чистые золотовалютные резервы иссякнут через 5 лет при отсутствии других источников финансирования.

По оценкам экспертов Goldman Sachs Group Inc., дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2020-ом может составить почти 12%, и потребность в финансировании возрастёт на $36 млрд за год.

Эксперт уточняет: «Саудовцы накопили значительный объем резервов, который позволит им продержаться в продолжительный период низких цен, однако за это придется заплатить свою цену. Эта цена - деньги, которые вместо этого можно было потратить на диверсификацию экономики».

Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за эпидемии, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco увеличит добычу в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки - это на 300 тыс больше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.