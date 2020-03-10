Падение цен на нефть создает угрозу рецессии в Канаде

Падение цен на нефть привело к тому, что канадские экономисты пересматривают свои прогнозы роста экономики страны. Совокупность обвала нефтяного рынка до $32 за баррель и дальнейшего распространения коронавируса может спровоцировать отсутствие какого-либо экономического роста.

Еще в феврале средний прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предусматривал рост экономики Канады на 1,6% в 2020 году. Пересмотренный прогноз предполагает снижение предыдущих оценок до 1%.

Рост ВВП Канады практически остановился в IV квартале 2019 года из-за снижения экспорта максимальными темпами с 2017 года и сокращения инвестиций в бизнес. Обвал цен на мировом рынке нефти лишь усугубляет сложившуюся ситуацию.

Напомним, в понедельник стоимость барреля Brent рухнула до $32 за баррель после выхода России из сделки ОПЕК+, что спровоцировало развал всей кампании.

