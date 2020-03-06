Американский доллар падает после снижения ставки

EUR/USD

Пара EUR/USD выросла в четверг, протестировать сессионный максимум 1.1244, так как рынки считают, что ФРС США обеспечит еще одно снижение процентной ставки на 50 б.п. 18 марта 2020 года. Вспышка коронавируса продолжала представлять серьезный риск для экономики США, вынуждая Федеральный резерв США проводить агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Проблем с другой стороны может заключаться в том, что Европейский центральный банк сделает что-то для ослабления денежно-кредитной политики, что на данный момент представляется весьма возможным. Тем не менее, доллар США должен потерять свою стоимость в долгосрочной перспективе, но в будущем ЕЦБ что-то сделает. Сегодня пара EUR/USD колеблется в диапазоне около 1.1230.