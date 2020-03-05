Аналитика от компании ForexMart (ФорексМарт)

XAG/USD. 05.03. «Доджи» на уровне 17.00

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 17.00, дав сигнал к продажам.

Ранее цена XAG/USD снизилась до отметки 16.18, минимума с августа 2019 года, после чего скорректировалась к уровню сопротивления 17.00, расположенному над линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

По окончанию консолидации хотелось бы увидеть дальнейшее развитие нисходящего тренда. При этом входить в продажи согласно паттерну «доджи» рискованно, пока цена не закрепится ниже линии EMA 200.

Brent. 05.03. Нефть снижается из-за неопределенности по решению ОПЕК

Нефть вновь демонстрирует снижение в область $50,70 за баррель. Давление на Brent оказали новости о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Саудиты выступают за дополнительное сокращение нефтедобычи более чем на 1 млн баррелей в день, в то время как Россия предлагает сохранить добычу неизменной до конца II квартала 2020 года.

В результате мониторинговый комитет так и не смог выбрать план дальнейших действий, и сегодня эта тема вновь будет обсуждаться в рамках встречи министров всех стран ОПЕК. Если организация примет решение усилить сделку, это способно оказать локальную поддержку ценам на нефть.

EUR/USD. 05.03. Евро притормозил свой рост под уровнем 1,12

Уровень 1,1200 сдерживает дальнейший рост европейской валюты, текущая котировка пары EUR/USD – 1,1175. Накануне доллар США оказался под давлением после неожиданного снижения ставки ФРС сразу на 50 бп. Однако вчера это давление несколько снизилось на фоне публикации сильных данных по рынку труда от ADP и индекса ISM в сервисном секторе, который по итогам февраля вырос с отметки 55.5 до 57.3.

В утренние часы стало известно, что власти Калифорнии в США объявили режим ЧС из-за рисков распространения вируса, а Италия решила закрыть школы до 15 марта в рамках борьбы с эпидемией. Эти новости сигнализируют о том, что риски рецессии экономик многих стран все еще крайне высоки.

Сегодня следует обратить внимание на еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Эксперты прогнозируют снижение числа обращений с 219 тыс. до 215 тыс.

USD/CHF. 05.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.9550, дав сигнал к продажам.

Цена USD/CHF обновила двухлетний минимум, снизившись до отметки 0.9514, а затем скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивлению 0.9585. По завершению консолидации над уровнем 0.9550 ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанной свечной модели. Ближайший ориентир для снижения находится на отметке 0.9500.

USD/RUB. 05.03. Рубль вновь потерял часть позиций

Укрепление российской валюты было остановлено уровнем 65,00, после чего пара приступила к росту в область выше 66 рублей. Основными факторами, определяющими динамику пары, остаются распространение коронавируса за пределами Китая, действия ведущих Центробанков и саммит ОПЕК+.

Давление на рубль оказало очередное снижение аппетита к рисковым активам на фоне новостей по теме коронавируса. В Италии были введены новые меры карантина, в Калифорнии был объявлен чрезвычайный режим, а число новых заболеваний за пределами Китая формируют негативный фон для рубля и всех валют EM.

Сегодня стартует двухдневный саммит ОПЕК+, на котором будет принято решение по поводу дальнейших параметров сокращения нефтепроизводства. Встреча может оказать поддержку нефтяному рынку и рублю.