Цены на нефть слабо поднимаются в четверг - избыток предложения все еще мешает росту

В четверг утром цены на американскую сырую нефть повысились, но все еще с трудом отрываются от отметки $40 за баррель — после публикации отчетов о сокращении роста запасов в США. Постоянный рост добычи и запасов обеспечивают избыток предложения на рынке - в целом нефтяные рынки остаются перенасыщенными, а рост запасов в США является наиболее заметным доказательством этого. Вчера вечером WTI торговалась на уровне $40,95 за баррель, Brent – на уровне $44,31 за баррель. Американская смесь вчера на момент упала ниже $40 - впервые с августа. Сегодня к 11:15 мск фьючерсы на WTI дошли в цене до $42,16 за баррель, Brent — до $44,44 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs заявили сегодня, что был еще один риск снижения цен на нефть — это рост ресурсов и систем для хранения сырья. Экономисты считают, что текущие цены не представляют привлекательный момент для входа на рынок, несмотря на низкие спот-цены.

Согласно последнему официальному отчету, запасы нефти в США выросли на 252 тыс. баррелей (при прогнозе в 1,9 млн) на прошлой неделе, а в сумме запасы нефти в стране составляют около 487,3 млн баррелей, что близко к рекордным максимумам. EIA подчеркнул, что в мире производится больше нефти, чем требуется. В результате американские фьючерсы на нефть изо всех сил пытались подняться на этой неделе, хотя ANZ Bank заявил, что спрос на нефть со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов также предотвращает падение цен еще ниже.

"Мы считаем, что цены на нефть будут в среднем ниже в следующем году, чем в этом, и восстанавливаться будут очень постепенно", - говорит Джон Дэвис, руководитель исследований по товарам BMI Research, дочерней компании Fitch Rating. BMI ожидает в среднем цены на Brent около $54 за баррель в 2016 году и $53 за баррель в 2017 году, и только к 2018 году они могут подняться до $60 за баррель. По данным Reuters, Brent в среднем торговался на уровне $55,26 за баррель в этом году.

Рынок нефти пока не находит поводов для оптимизма и даже если они есть, то быстро исчерпывают себя. Даже после терактов и усиления военных действия в Сирии реакция нефтяных котировок была сдержанной и кратковременной, а вчера котировки вообще упали более чем на 2%.