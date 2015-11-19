Доллар не должен быть дешевле 71 рубля

Аналитики Nomura Holdings Inc. считают, что российский рубль необходимо будет ослабить на 13% к декабрю 2016 года, для того чтобы не допустить исчезновения ресурсов страны.

Один из ведущих аналитиков компании считает, что покрыть дефицит бюджета можно будет только из резервного фонда, который вполне вероятно исчерпает себя уже к концу 2016 года, а чтобы этого не произошло, стоимость национальной валюты России должна снизиться. Надежда российских властей связана лишь с нефтегазовым экспортом, а для того чтобы избежать дефицита бюджета, нужно чтобы рубль снизился, либо цена на нефть увеличилась, что в ближайшее время вряд ли произойдет.

Аналитики подкрепили свои заявления фактами. За 2015 года цена нефти упала на 22%, а российский рубль снизился только на 11%. Согласно данным аналитиков, на 6 ноября 2015 года падение резервов России составило $366 млрд, но официальное падение было заявлено на уровне $500 млрд.

Снижению курса российского рубля может поспособствовать решение ФРС США о ключевой ставки, увеличение которой ожидается уже в декабре этого года.