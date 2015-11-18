Прогноз на GBP/USD



Добрый день.

Сегодня вечером выходит публикация протокола заседания ФРС. По мнению многих аналитиков заседание будет иметь позитивный характер и можно будет услышать намек в сторону скорого повышения ставки (особенно это актуально после выхода хороших экономических данных по индексу потребительских цен).. По этому до выхода протокола заседания ФРС скорее всего мы будем наблюдать давление всех валют против доллара США. Таким образом можно рассмотреть ордера на продажу евро , фунта и тд., особенно после того как в первой половине дня мы видим коррекцию всех валют против доллара.



В качестве примера возьмем фунт.Почему фунт? Потому что есть четкий сигнал где можно продавать фунт (смотрите на картинке). Это уровень 1.5235-1.5240. Если вы заметили, то как минимум 3 раза фунт пытался закрепиться выше этого уровня, но все время происходит откат. Это говорит о том что возможно на этих уровнях есть крупные игроки на продажу фунта. По этому я рекомендую от уровней 1.5235-1.5240 продавать фунт с цель 1.5155. Стоп лосс выставлять приблизительно на уровне 1.5260. Таким образом мы получим отношение отношение прибыль к потери 4:1.



Можно рассмотреть еще такой вариант: Выставить два ордера на продажу фунта от уровней 1.5235-1.5240. Для одного ордера поставить take profit 1.5155, а второй держать с целью 1.5100. Обязательно выставить stop loss..



Удачной торговли.