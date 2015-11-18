WebMoney выходит на рынок Евросоюза

Международная система расчетов WebMoney Transfer начинает работу с новым гарантом, за которым закреплено право на эмиссию электронных денег на территории Евросоюза.

Лицензия FCA (Financial Conduct Authority), полученная WebMoney Europe Ltd, с главным офисом в Кембридже, Великобритания, закрепляет статус эмитента электронных денег во всех странах, входящих в Европейскую Экономическую Зону. Используемые в системе WME-кошельки в свою очередь приобретут статус электронных денег, полностью соответствующих законодательству Евросоюза.

За последние месяцы в рамках расширения присутствия в Европе было значительно увеличено число точек пополнения кошельков, подключены новые интернет-магазины, осуществляющие прием WеbMoney, а также ведется адаптация сервисов системы под европейских пользователей.

На данный момент число участников системы WebMoney Transfer превышает 29 млн, ежедневное число регистраций составляет порядка 10 тысяч. Более 100 тысяч интернет-магазинов по всему миру принимают WebMoney к расчету.