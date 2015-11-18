Америка завершила сессию разнонаправленно: индексы упали после сообщений из Германии

Во вторник американские акции начали торги очень хорошим ростом, однако некоторые индексы быстро почувствовали спад после того, как появились новости о том, что футбольный матч между Германией и Нидерландами был отменен из-за сообщений о найденной бомбе. Все три основных американских индекса вышли на положительную территорию после оптимистичных отчетов о доходах от Wal-Mart и Home Depot, но быстро потеряли все эти достижения после плохих новостей из Европы. Менее чем за два часа до начала матча около стадиона якобы обнаружили бомбу в автомобиле. Это напугало инвесторов и рынки, которые только начали оправляться от пятничных терактов в Париже, где погибли 129 человек. "Эти ситуации создают неопределенность и в смутные времена все стремятся выйти в кэш", - говорит Моханнад Aама, управляющий директор Beam Capital Management LLC.

Но даже несмотря на разворот рынка, акции Wal-Mart закрылись ростом на 3,54%, а бумаги Home Depot поднялись на 4,42%. Обе компании показали отличные результаты, тогда как неделей ранее итоги ретейлеров Macy's и Nordstrom резко уронили розничные акции. "Это сдвиг в потребительском поведении, ведь потребители по-прежнему тратят свои деньги, - говорит Стив Голдман, директор Goldman Management в Нью-Джерси. - Они просто тратят по-другому, не на рестораны или путешествия". Конкурент Home Depot — компания Lowe's также подросла вчера на 1,69%, а Target прибавил 0,83%. Обе сообщат свои квартальные результаты в среду. Подчеркивая неравномерность движений акций ритейлеров, бумаги Urban Outfitters упали вчера на 3,84%, а Dick's Sporting Goods потеряла 9,43% после публикации ежеквартальных отчетов, которые разочаровали инвесторов.

Вчерашние отчеты из США вновь заставили усомниться в здоровье американской экономики - потребительские цены выросли в октябре после двух месяцев снижения, в то время как промышленное производство снизилось. Скромный рост инфляции может укрепить шансы на то, что ФРС повысит ставки в следующем месяце, но слабый показатель промышленного производства дает повод беспокоиться о силе экономики в четвертом квартале.

По итогам торгов вчера промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,03%, Nasdaq Composite — на 0,03%, а S&P 500 упал на 0,13%. Семь из десяти основных секторов S&P упали, больше всего — на 1,85% - снизился коммунальный сектор.

Акции производителей БАДов упали после того, как министерство юстиции США заявило, что будет привлекать компании к уголовной и административной ответственности за незаконную рекламу и продажу биологически активных добавок. Бумаги GNC Holdings упали на 6,38%, Vitamin Shoppe — на 4,92%, а Herbalife потерял 1,48%, хотя ни одна из этих компаний не значилась в отчете министерства.

Акции Airgas Inc. взлетели на 29,4%, когда Air Liquide SA объявила о ее покупке за $13,4 млрд. Бумаги Moody's Corp. выросли в цене на 3,2%, когда аналитики UBS повысили рекомендации по ним.