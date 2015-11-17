Нефть остается под давлением: глобальный переизбыток сильнее сирийской войны

Цены на нефть продолжают находиться под давлением переизбытка сырья на мировом рынке. Французские воздушные удары в Сирии и парижские атаки, по мнению аналитиков, не смогут переломить ситуацию на рынке. Даже несмотря на вероятность расширения боевых действий в нефтедобывающих районах Ближнего Востока, цена будет оставаться низкой и сейчас, и в 2016 году. Предложение в 2015 году превышает спрос на 700 тыс — 2,5 млн баррелей в день.

К 11.29 мск баррель Brent с поставкой в январе стоит $44,79, фьючерсы на WTI продаются за $41,77.

Эксперты пишут: «Сильные поставки на сыром рынке, рекордно высокие запасы нефти и отсутствие физической угрозы нефтяным объектам на Ближнем Востоке даже при эскалации войны в Сирии — все это геополитический фундамент для низких цен на нефть. Производство сырья на сланцевых месторождениях в США упадет в IV квартале только на 2,5%. Его поддерживает снижение издержек и хорошие продажи рафинированных нефтепродуктов».

Финансовые менеджеры сокращают свои чистые длинные позиции по WTI до самого низкого значения за три месяца. Об этом отчиталась в понедельник Комиссия США по торговле товарными фьючерсами.

Нефтяные аналитики комментируют графики: «Возможно, процесс восстановления равновесия окажется более медленным, чем предполагалось заранее».