Рубль уверенно растет в понедельник днем

Сегодня днем российский рубль демонстрирует неслабый рост на хорошей динамике нефтяных цен. Кроме того, рубль поддерживают высокие ставки и низкий спрос на валюту. К 16:13 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,99 (-1,31%), EUR/RUB — на уровне 70,79 (-1,6%).

Устойчивый рост курса рубля сохранялся сегодня с начала сессии, потому что в мире вверх идут нефтяные котировки после недавних терактов во Франции. Brent делает смелые попытки вернуться к отметке $45 за баррель, и рубль следует за ней. Нефть дорожает также после выхода в пятницу отчетов по числу работающих буровых установок в США — их стало еще на 4 штуки меньше, функционирует всего 767 установок. За год этот показатель уже снизился на 1161 единицу — более чем на 60%.

Рублевые ставки в банках, которые примерно на 0,5% выше ключевой ставки центробанка, тоже поддерживают нацвалюту. Слабый спрос на валюту подтверждается низким объемом сделок на аукционе валютного РЕПО на 28 дней - участники взяли лишь $86,1 млн из $1,3 млрд. "Это может быть связано с эффектом «инерции» от притока валюты в страну в предыдущие пару месяцев для покупки ОФЗ и других госбумаг в расчете на скорое снижение ключевой ставки ЦБ", — считает Евгений Кошелев из Росбанка.

По словам аналитиков, все еще сохраняется спрос на российские активы со стороны нерезидентов, растут продажи валютной выручки перед началом налогового периода, и это тоже поддерживает нацвалюту, - говорит Денис Давыдов из Нордеа банка. Пик выплат по налогам приходится на 25 ноября.

