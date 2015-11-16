EURUSD,РУБЛЬ,НЕФТЬ и Золото. Аналитика и прогноз с 16.11 по 20.11
Аналитика и прогнозы

EURUSD,РУБЛЬ,НЕФТЬ и Золото. Аналитика и прогноз с 16.11 по 20.11

16 ноября 2015, 05:00
ArtiomUrievitch
ArtiomUrievitch
0
218

Уважаемые трейдеры, вашему вниманию публикуется аналитический обзор и торговые рекомендации на предстоящую торговую неделя с  16.11.2015 года по 20.11.2015 года.

Валютная пара евро-доллар США. 

График EURUSD, W1, 2015.11.14 16:37 UTC, E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

График EURUSD, D1, 2015.11.14 16:44 UTC, E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

 График EURUSD, H4, 2015.11.14 16:46 UTC, E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

График EURUSD, M30, 2015.11.14 16:46 UTC, E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

"В долгосрочном снижении эмитента проявились отблески краткосрочного роста",- именно так можно кратко охарактеризовать существующую ситуацию.

Коридор котировок соотношения 1.0730-1.0720 стал хорошим сигналом для появления покупателей. По данным CFTC  за прошедшую неделю ордеров на покупку увеличилось на 28400.

На таймфрейме Н4 отчетливо видно, что в 16.00 10.11.2015 года началась последовательная покупка евро, новые низы. становились выше предыдущих. Позицию 1.073*, в течение понедельника 16.11,  можно рассматривать как успешный вход с низким уровнем риска. Перспективой и, до настоящего времени, верхней границей роста является котировка 1.083* - активность продавцов. 1.083* стоит учитывать и как перспективу продолжения снижения евро к отметкам 1.0620. Учитывая данный фактор, рекомендуем отнестись к покупке внимательно и при  приближении к цели 1.083* закрыть позиции.

Нефть марки Brent

 График BRN, D1, 2015.11.14 17:01 UTC, PROFIT Large Trading Ltd., MetaTrader 5, Demo

На протяжении последней недели, начиная с 04.11.2015 года нефть находится в нисходящем тренде. На графическом приложении, синим пунктиром обозначена предстоящая, ближайшая линия поддержки, которая по предварительным данным, учитывая статистику нефти в США, объемам спроса и предложения, статистику нефтянного сектора, не сможет долго противостоять натиску продавцов и переизбытку предложения на рынке. В ближайшие дни цена  достигнет отметки 42 доллара за бочку североамериканской нефти. 

Золото 

 График GOLD, D1, 2015.11.14 17:01 UTC, PROFIT Large Trading Ltd., MetaTrader 5, Demo

Золото пробило уровень поддержки последнего месяца, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, среди факторов его поддержки, отмечаем укрепление доллара на рынке. Рекомендации и ожидания в поведении  этого инструмента остаются прежними, а именно при повторном подходе эмитента к котировкам 1082 доллара за тройскую унцию располагаться среди медведей. 

Рубль и доллар 

 График USDRUB, D1, 2015.11.14 17:00 UTC, PROFIT Large Trading Ltd., MetaTrader 5, Demo

В отношении двух этих валют прогноз, как и все ранее изложенные, остается неизменным.  Ближайшие линии сопротивления - это 69 рублей за доллар и 71 рубль за доллар. При достижении котировок отметки 69, с закрытием тела свечи дня выше этой отметки, проявится успешный момент для покупки доллара США и продажи рублей РФ.

Trend News Урал и Уральская инвестиционная палата.

руководитель проекта Артем Попов 

 

#золото, eurusd, Brent, рубль, Forex, аналитика. прогноз