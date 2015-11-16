EURUSD,РУБЛЬ,НЕФТЬ и Золото. Аналитика и прогноз с 16.11 по 20.11

Уважаемые трейдеры, вашему вниманию публикуется аналитический обзор и торговые рекомендации на предстоящую торговую неделя с 16.11.2015 года по 20.11.2015 года.

Валютная пара евро-доллар США.

"В долгосрочном снижении эмитента проявились отблески краткосрочного роста",- именно так можно кратко охарактеризовать существующую ситуацию.

Коридор котировок соотношения 1.0730-1.0720 стал хорошим сигналом для появления покупателей. По данным CFTC за прошедшую неделю ордеров на покупку увеличилось на 28400.

На таймфрейме Н4 отчетливо видно, что в 16.00 10.11.2015 года началась последовательная покупка евро, новые низы. становились выше предыдущих. Позицию 1.073*, в течение понедельника 16.11, можно рассматривать как успешный вход с низким уровнем риска. Перспективой и, до настоящего времени, верхней границей роста является котировка 1.083* - активность продавцов. 1.083* стоит учитывать и как перспективу продолжения снижения евро к отметкам 1.0620. Учитывая данный фактор, рекомендуем отнестись к покупке внимательно и при приближении к цели 1.083* закрыть позиции.

Нефть марки Brent

На протяжении последней недели, начиная с 04.11.2015 года нефть находится в нисходящем тренде. На графическом приложении, синим пунктиром обозначена предстоящая, ближайшая линия поддержки, которая по предварительным данным, учитывая статистику нефти в США, объемам спроса и предложения, статистику нефтянного сектора, не сможет долго противостоять натиску продавцов и переизбытку предложения на рынке. В ближайшие дни цена достигнет отметки 42 доллара за бочку североамериканской нефти.

Золото

Золото пробило уровень поддержки последнего месяца, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, среди факторов его поддержки, отмечаем укрепление доллара на рынке. Рекомендации и ожидания в поведении этого инструмента остаются прежними, а именно при повторном подходе эмитента к котировкам 1082 доллара за тройскую унцию располагаться среди медведей.

Рубль и доллар

В отношении двух этих валют прогноз, как и все ранее изложенные, остается неизменным. Ближайшие линии сопротивления - это 69 рублей за доллар и 71 рубль за доллар. При достижении котировок отметки 69, с закрытием тела свечи дня выше этой отметки, проявится успешный момент для покупки доллара США и продажи рублей РФ.

Trend News Урал и Уральская инвестиционная палата.

руководитель проекта Артем Попов