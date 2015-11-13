Рост европейской экономики замедлился в третьем квартале, евро снова падает

Сегодня днем вышли отчеты по росту ВВП еврозоны в третьем квартале — показатель разочаровал инвесторов, которые прогнозировали рост экономики на 0,4%. В реальности показатель ВВП поднялся только на 0,3%. Показатель роста 0,4% в предыдущем квартале не был пересмотрен, сообщает Eurostat.

После публикации отчета евро резко пошел в рост, однако уже через полтора часа пара EUR/USD вновь продемонстрировала снижение. В итоге к 15:42 мск пара торговалась на уровне 1,0776 (-0,37%).

Рост ВВП в годовом выражении составил 1,6% (при прогнозе в 1,7%), однако по сравнению с показателем второго квартала результаты оказались лучше — тогда ВВП вырос только на 1,5%.

По мнению аналитика по макроэкономике из ABN Amro Bank NV Ника Куниса, рост ВВП снизился не из-за внутренних проблем в экономике еврозоны, а из-за внешних проблем – к примеру, на фоне снижения показателей мировой торговли и экспорта в развивающиеся страны. По последним данным, германская экономика выросла в прошлом квартале на 0,3%, французская — на 0,3%, а рост экономики Италии замедлился до 0,2%. Еврокомиссия недавно повысила прогноз роста еврозоны на 2015 год до 1,6% с прежних 1,5%, однако прогноз на 2016 год был пересмотрен с 1,9% до 1,8%.

В четверг глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор уже готов использовать все возможные методы денежно-кредитной политики, если в сентябре 2016 года (когда заканчивается программа QE) не будут заметны тенденции к изменению инфляции в сторону целевых 2%. Регулятор задумался о снижении депозитной ставки на следующем заседании (в декабре), он также думает над изменением программы выкупа активов, объем которой сейчас составляет 60 млрд евро в месяц. Вполне возможно, могут расширить список скупаемых долговых бумаг.