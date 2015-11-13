Обзор за 13 ноября от ведущих дилеров Альфа-Форекс

Было:

Австралия: Уровень безработицы в Октябре 5,9%, что ниже прогноза 6,2% при значении за Сентябрь 6,2%.

США: Число первичных обращений за пособием по безработице в первую неделю Ноября 276К при прогнозе 270К и предыдущем значении 276К.

США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики 4224К, что значительно превышает прогноз 1300К при значении показателя за прошлую неделю 2847К.

Будет:

Германия: Предварительные данные по изменению объема ВВП ( 13 октября )

Еврозона: Предварительные данные по изменению объема ВВП ( 13 октября )

США: Изменение объема розничной торговли ( 13 октября )

США: Индекс цен производителей ( 13 октября )

США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана ( 13 октября )

Технический взгляд

EUR/USD Short-term trend – neutral

Начав торговый день ростом к 1,0780 в первые часы торгов, пара снизилась к минимуму дня возле 1,0690. Во второй половине дня после выхода новостей по США евро/доллар вырос, установив дневной максимум возле 1,0829, и завершил торговый день на уровне 1,0810. В настоящий момент пара торгуется ниже в пределах 1,0785/1,0800. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,0710 – 1,0810.

Сопротивления: 1,0810; 1,0900; 1,0965; 1,1015;

Поддержки: 1,0710; 1,0660; 1,0570; 1,0520.

GBP/USD Short-term trend – neutral

После роста к дневному максимуму возле 1,5245 в начале торгового дня, фунт снизился к 1,5173/87. Во второй половине дня на новостях по США пара вернулась к уровню 1,5225/35. В настоящий момент фунт торгуется в пределах 1,5206/16. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,5175 – 1,5235.

Сопротивления: 1,5235; 1,5290; 1,5320; 1,5400;

Поддержки: 1,5175; 1,5025; 1,4955; 1,4885.

USD/JPY Short-term trend – down

От 122,75/85 пара в первой половине торгового дня выросла к 123,00/05, после чего начала снижение, и, преодолев локальную поддержку, завершила день в районе минимума возле 122,56. В пятницу утром пара торгуется в пределах 122,50/70. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 121,75 – 123,00.

Сопротивления: 123,00; 123,80; 124,50; 125,30;

Поддержки: 121,75; 120,40; 119,60; 118,05.

USD/RUB Short-term trend – neutral/down

От 65,35 на открытии биржи доллар/рубль в течение торгового дня вслед за снижением нефтяных котировок вырос, завершив торговый день на 66,55 на закрытии биржи. На премаркете в пятницу пара торгуется в пределах 66,40/60. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 65,65 – 66,75.

Сопротивления: 66,75; 67,70; 68,80; 69,25;

Поддержки: 65,65; 64,90; 63,70; 62,00

Brent Oil ($) Short-term trend – neutral/up

Начав торговый день на 45,85/46,15 в первой половине дня, во второй половине актив снизился к 45,00/10, установив дневной минимум возле 44,57. В настоящий момент нефть торгуется возле 45,10/20. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 45,00 – 46,50.

Сопротивления: 46,50; 47,60; 48,20; 49,00;

Поддержки: 45,00; 44,40; 43,70; 42,80.

Gold ($) Short-term trend – neutral/down

От роста к 1089,40 в начале торгового дня актив снизился к 1083,00/1084,00, показав дневной минимум возле 1074,00 на новостях по США. В настоящий момент золото торгуется в пределах 1082,00/1084,00.

Сопротивления: 1135,00; 1180,00; 1205,00; 1225,00;

Поддержки: 1080,00/85; 1043,00; 1025,00; 1015,00.

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