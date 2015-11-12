Эксперты ЦБ допускают падение российского ВВП на 4,2%

В четверг, 12 ноября, эксперты Банка России представили отчет под названием «О чем говорят тренды», в котором говорится, что выводы и советы подготовившего документ Департамента исследований и прогнозирования могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Так, в этом документе сказано, что модельный прогноз роста экономики на текущий год немного улучшен - до минус 4,2% против минус 4,3% по итогам сентября. Прогноз за последние двенадцать месяцев с момента расчета до первого квартала следующего года составляет -4,5% при оценке -4,6% в октябре.

«Мы по-прежнему прогнозируем возобновление роста экономики не ранее первого квартала 2016 года», — говорится в отчете департамента. Отметим, что ранее вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович уже говорил о возможном обвале ВВП страны на 5%.