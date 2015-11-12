Обзор за 12 ноября от ведущих дилеров Альфа-Форекс

Было:

В Австралии уровень безработицы снизился до 5,9% с 6,2% против ожиданий на уровне 6,2%.

В Великобритании безработица также снизилась с 5,4% до 5,3%, что оказалось лучше ожиданий.

Будет:

Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги ( 12 октября )

США: Число первичных обращений за пособием по безработице ( 12 октября ) США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики ( 12 октября )

Германия: Предварительные данные по изменению объема ВВП ( 13 октября ) Еврозона: Предварительные данные по изменению объема ВВП ( 13 октября ) США: Изменение объема розничной торговли ( 13 октября )

США: Индекс цен производителей ( 13 октября )

США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана ( 13 октября )

Технический взгляд

EUR/USD Short-term trend – neutral/up

Евро остается в диапазоне 1,0710 – 1,0780, тестируя в среду поочередно соответствующую поддержку и сопротивление. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,0710 – 1,0780.

Сопротивления: 1,0780; 1,0900; 1,0965; 1,1015;

Поддержки: 1,0710; 1,0660; 1,0570; 1,0520.

GBP/USD Short-term trend – neutral

Пара обновила минимум за последние полгода, снизившись до 1,5030 от 1,5200. На данный момент пара полностью отыграла вчерашнее снижение и сейчас торгуется на уровне 1,5220 – 1,5240. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,5025 – 1,5180.

Сопротивления: 1,5235; 1,5290; 1,5320; 1,5400;

Поддержки: 1,5025; 1,4955; 1,4885; 1,4800.

USD/JPY Short-term trend – neutral/down

В среду пара продолжает показывать низкую волатильность, торгуется в диапазоне 122,75 – 123,20. В настоящий момент пара торгуется ниже на уровне 122,90. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 122,90 – 123,80.

Сопротивления: 123,80; 124,50; 125,30; 125,85;

Поддержки: 122,90; 121,75; 120,40; 119,60.

USD/RUB Short-term trend –upl

После премаркета на уровне 64,50 в среду пара открылась без существенных изменений и оставалась в диапазоне 64,40 – 64,60 в течение первой половины дня. Вечером пара показала рост до 65,30 – 65,50 на закрытии рынка. Сейчас пара торгуется без существенных изменений 65,30 – 65,45. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 63,20 – 64,60.

Сопротивления: 65,80; 66,75; 67,70; 69,25;

Поддержки: 64,25; 63,70; 63,20; 62,00.

Brent Oil ($) Short-term trend – down

В среду нефть снизилась, пробив локальную поддержку 47,00, достигнув минимума 45,70, сейчас торгуется около 46,00. Уровень 46,00-47,00 является трехмесячной поддержкой: устойчивое закрепление ниже этого уровня может увеличить вероятность снижения к августовскому минимуму 42,10. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 46,30 – 48,20.

Сопротивления: 48,20; 49,00; 50,20; 51,85;

Поддержки: 45,70; 45,00; 42,80; 42,10.

Gold ($) Short-term trend – neutral

Золото остается на уровне 1084,00 – 1094,00. В настоящее время торгуется около 1087,00

Сопротивления: 1135,00; 1180,00; 1205,00; 1225,00;

Поддержки: 1080,00/85; 1043,00; 1025,00; 1015,00.

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