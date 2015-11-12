Акции энергетических компаний США отправили индексы в красную зону

В среду американские фондовые рынки завершили сессию в минусе - после того, как инвесторы начали распродавать бумаги нефтяных компаний. Вчера был низкий объем операций, потому что в США праздновали День ветеранов: рынок облигаций и банки не работали, но торги акциями шли по графику.

Все три основных индекса закрылись в красной зоне: промышленный Dow Jones потерял 0,32%, индекс S&P 500 упал на 0,32%, а Nasdaq Composite также снизился на 0,32%.

Акции энергетических компаний вчера обвалились более чем на 3%, когда нефтяные котировки упали до минимальных отметок с середины сентября. Энергетический сектор S&P снизился на 1,91%, и это был самый плохой результат по сравнению со всеми основными секторами индекса. Бумаги Exxon Mobil снизились на 0,89%, а самая весомая в S&P Apple скатилась вниз на 0,57%. Акции Marathon Oil Corp. и Cabot Oil & Gas Corp. подешевели на 8%.

Это был второй день подряд, когда инвесторы в значительной степени были уверены в том, что ФРС повысит ставки в декабре. "Рынок усвоил тот факт, что будет увеличение ставок, - говорит Дональд Селкин, главный стратег-аналитик в National Securities в Нью-Йорке. - Рынок будет дрейфовать в течение следующих нескольких недель, пока ФРС не объявит свое решение, но мы можем увидеть большие движения отдельных акций".

Акции General Electric и Amazon дали самый мощный толчок индексу, когда бумаги GE подросли на 1,83%, а акции интернет-площадки выросли на 2,06%. Бумаги Alibaba вчера снизились на 1,94%, хотя китайский гигант электронной коммерции и заявил, что продажи в «День холостяка» уже достигли рекордных $14,3 млрд.

Бумаги Apache Corp упали на 7,33%, когда Anadarko Petroleum подтвердила, что ее предложение о покупке компании было отвергнуто. Акции Anadarko снизились на 3,8%. Акции JC Penney Co. упали на 1,8%, хотя компании удалось урегулировать судебное разбирательство и показать хорошую отчетность.