Доллар поднимается к семимесячным максимумам, поддерживаемый разговорами о ставках ФРС

Во вторник днем американский доллар укрепился в сторону семимесячного пика против корзины основных валют, и свою уверенность валюта чувствует на фоне усилившихся обсуждений о скором повышении ставок ФРС. Индекс доллара к 14:10 мск вырос на 0,09% - до 99,21, двигаясь обратно к вершине пятницы на отметке 99,345.

Против евро доллар поднимается на 0,17% - до отметки 1,073, тем самым пара EUR/USD почти дошла до семимесячного минимума в 1,072. Единая европейская валюта оказалась вчера под давлением, когда члены совета ЕЦБ сказали, что банк может отправить одну из своих основных процентных ставок на отрицательную территорию в декабре этого года.

Трейдеры также не отводят глаз от комментария главы Бундесбанка Йенса Вайдмана, одного из ястребов в управляющем совете ЕЦБ, который в первый раз намекнул, что регулятор готовится к ослаблению политики. В отличие от ЕЦБ, считается, что ФРС, вероятно, ужесточит денежно-кредитную политику в США в декабре - впервые за почти десять лет. Даже Эрик Розенгрен, глава бостонского ФРБ, сказал, что декабрь - подходящее время, чтобы начать повышать ставки.