Прогноз по EUR/USD

Добрый день. Как я и предполагал в прошлой статье валюты ЕВРО, ФУНТ и тд. начали свою коррекцию против доллара. Кто читал прошлую статью я обещал рассказать от каких уровней лучше продавать евро .

Почему продавать? Та потому что основной тренд нисходищий (медьвежий), а мой опыт показывает(надеюсь что не только мой) что ставить ордера против тренда может печально закончиться. Тренд по EUR/USD можно будет считать восходящим только тогда , когда свеча закрытия торгового дня будет выше уровня 1.0895.

Перед тем как я перейду к конкретным числам нужно учесть важный фактор как волативность валюты. Мало вероятно что волативность по евро будет большой (по сравнению с прошлой неделей), так как на этой недели очень мало выходит экономических данных которые могут существенно повлиять на котировки валют (кроме пятницы). Это говорит о том что мало вероятно что мы сможем получить за коротких промежуток времени большой профит (как например по фунту на прошлой недели) По этой причине мы должны ставить небольшой цели , а именно тейк профит .



Теперь перейдем непосредственно к числам. Я приведу пример по eur/usd. Я считаю что продавать евро надо от уровней 1.0835-1.0845. Тейк профит ставить около минимума прошлой пятницы 1.0715-1.0725. Стоп лосс :1.0890-1.0900. Таким образом профит у нас составит в 110-120 пунктов, потери: 45-60 пунктов.



Всем удачной торговли.