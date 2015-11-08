Рубль, Доллар, Евро, Нефть,Золото.

Прошла первая торговая неделя ноября. Свою статью считаю нужным начать в целом с неопубликованного ранее мной манускрипта прошлой недели, а именно начала ноября.

Предпоследний месяц 2015 года, финансовый мир инстинктивно готовится к самым важным событиям: курс рубля, цена на нефть, увеличение программы количественного смягчения Еврозоны, поднятие ставок Федеральной Резервной Системой США.

Нефть в ближайшие дни разыграет один из самых важных уровней сопротивления последних месяцев – 50 долларов за бочку марки Брент.

В свою очередь Российский рубль проведет матч реванш с уровнем 60 рублей за один доллар США.

На все вышеуказанные события наш коллектив авторов и аналитиков со скептицизмом говорит о том, что нефть не преодолеет сопротивление, рубль останется выше 60 рублей за один доллар США, что вполне вероятно подтолкнет котировку к позициям 70 рублей за доллар США. Такому развитию событий способствует падающее золото, одно из первых реагирующее на надвигающееся укрепление доллара США в мировой финансовой системе. Отток инвесторов из сектора золота, нефти, евро – ведет неизбежно к наращиванию доллара США.

В совокупности взглянем на проходящие объемы торгов и котировок, которые были в центре внимания трейдеров последние месяцы по вышеуказанным инструментам.

Рост цен на нефть марки Брент, как мы отмечали ранее, удерживается в течение последних двух месяцев уровнем 54 доллара за баррель и еще более плотные торги происходят на отметке 50 долларов за баррель нефти североамериканской марки.

Именно этот ценовой диапазон важен нам в принятии решений на предстоящий год.

Валютная пара доллар США/Рубль РФ нашли в течение последнего месяца и неоднократно подтвердили поддержку, интерес покупателей на отметке около 60 рублей за доллар США, что при динамике цен на нефть дает равные шансы укрепления доллара.

Обо всем вышесказанном ярко говорит динамика цен на золото, которая идет в нисходящем канале, под давлением продавцов с отметки 1186,62.

Валютная пара Евро/Доллар США, так же двигается в нисходящем канале к отметке 1.06

Рост американских и европейских рынков ценных бумаг, свидетельствует об оттоке инвесторов из валютного европейского сектора, интерес к бумагам возрос на фоне программы количественного смягчения Европейского центрального банка.

Все более и более уверенно звучат выступления аналитиков и членов ФРС США с прямыми намеками и акцентом на повышении процентных ставок со стороны США уже в этом году.

За прошедшую неделю большая часть, указанных событий уже возымела место быть.

Предстоящая торговая неделя начнется с нефти, отскочившей от 50 долларовой отметки и направившейся вниз.

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Прошу всех всмотреться в фигуру, которая была образована торговыми сессиями 4 и 5 го ноября. Очевидно, что настроение рынка, на этой границе цен, в отношении североамериканской марки нефти в целом становится пессимистично, кроме всего прочего компании нефтяного сектора 5-го ноября опубликовали относительно слабые отчетности.

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Золото, один из древнейших инвестиционных убежишь макроэкономики терпит неудачи в противостоянии с долларом еще дольше. Полноценное снижение котировок началось еще 28 октября.

Сомневаться в укреплении доллара на рынке нет причин. Не смотря на неуверенность в заявлениях Джанет Йеллен на прошедшей пресс конференции, а также слабое влияние тона Марио Драги, вспомним данные по Non Farm. Пятничные пейлорс, зарядили рынок огромной уверенностью в силе доллара, а значит и поднятию ключевой процентной ставки со стороны ФРС в декабря 2015 года.

Как ведет себя рубль на этом фоне.

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Продажа рублей и покупка долларов началась активно на отметках 61,0636, как видно выше, сопротивление продавцов доллара будет ощущаться на отметке в 65 рублей, однако, учитывая вышеизложенное стоит ожидать встречу с сопротивлением 71 рубль зад доллар США, при встрече с сопротивлением на отметке 71 рубль за доллар - ожидать его пробой.

Пессимистично настроенные аналитики агентства Bloomberg уверены, что до конца года колебание курса рубля усилится, и в основном это будет связано с действиями властей — они будут снижать рубль, чтобы нормализовать уровень доходов от экспорта нефти. В ноябре-декабре этого года вновь усилится волатильность рубля, и об этом говорят как минимум 77% из опрошенных экономистов агентства. Так, например, главный стратег SEB AB по развивающимся рынкам в Стокгольме Пер Хаммарлунд считает, что власти будут вынуждены менять курс нацвалюты, потому что не смогут по-другому нарастить объем заимствований, а нагружать Резервный фонд они не захотят. «Остается только ослаблять рубль для поддержания доходов бюджета от нефтяного сектора», — сказал Хаммарлунд.

Экономист из Berenberg Bank Вольф-Фабиан Хунгерланд утверждает, что рубль еще прокатится на «американских горках» - как минимум до «ощутимого восстановления» нефтяных цен. «Мы ожидаем повышенную волатильность рубля до момента, когда цены на нефть не начнут ощутимо восстанавливаться, Федеральная резервная система не внесет ясность по ставкам, а Украина не уйдет из повестки дня. Другими словами, рубль еще не покинул американские горки, а экономика — зону рецессии», — говорит Хунгерланд.

Российские экономисты вынуждены согласиться с прогнозами своих коллег. Так, недавно заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что в конце года курс рубля снизится, потому что такова тенденция: «Сезонность из года в год одинаковая: летом идет укрепление, потом в конце лета-начале осени — ослабление, потом в середине осени укрепление, в конце года - опять ослабление. И так каждый год, всегда одинаково. Поэтому, я думаю, в этом году, в следующем и через следующий будет все одно и то же», — считает Моисеев.

В первые дни ноябрьских торгов цены на фьючерсы на Brent колебались в районе $48-$51 за баррель, а курс доллара к рублю в это время "плавал" в пределах 62–65 руб.

Иностранные аналитики не видят скорого возобновления роста российской экономики. Пока движение идет по т. н. «L-траектории», что означает резкое падение и последующий сдержанный рост, именно поэтому не стоит ждать роста ВВП раньше, чем через 8-10 месяцев. «Вопрос только в том, откуда придет рост. Последние полтора года мы видели слабые инвестиции - это позволяет лишь медленно залечивать раны, но оставляет шрамы. Плюс к этому в России уже хроническое недоинвестирование», — говорит Хунгерланд.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, российская экономика прощупает «дно» в четвертом квартале 2015 года, а уже в начале следующего возобновится экономический рост. О достижении «точки равновесия» экономики также недавно говорил президент РФ Владимир Путин. «Задача у нас гораздо сложнее. Она заключается в том, чтобы восстановить положительную динамику, выйти на устойчивые темпы роста, обеспечить сбалансированность бюджетной системы и сохранить тренд на снижение инфляции», — заявил тогда глава государства.

В заключении анализа поговорим о состоянии пары евро-доллар.

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Комментарии на сегодняшний день излишни. На лицо выход инвесторов из евро, скоординированность продавцов в отношении этой валютной пары. На изображении видна отчетлива линия поддержки, способная дать возможность вновь поддержать покупательный интерес к евро среди крупных игроков рынка, это область 1.06**.

После нескольких месяцев быстрого роста евро вновь падает.

Федеральная резервная система США намекает на возможное повышение процентных ставок в декабре, а Европейский центральный банк, напротив, дает понять, что он готов увеличить стимулирование. В этих условиях инвесторы начали расценивать значительную разницу между политикой ФРС и ЕЦБ как плохие новости для евро.

Пара евро/доллар США за прошедший месяц упала на 3%, до 1,0854, что стало самым низким уровнем с июля. Летом пара достигла пика 1,17.

Снижение евро напоминает начало периода свободного падения валюты в первые месяцы текущего года. Тогда пара евро/доллар США упала с уровней выше 1,20 ниже 1,05 лишь немногим больше чем за два месяца. Тогда, как и сейчас, инвесторы посчитали, что процентные ставки в США вскоре вырастут, а в Европе снизятся. Запуск программы покупки облигаций ЕЦБ дал инвесторам надежду на продолжительный период политики дешевых денег.

Однако весной и летом сомнения рынков относительно планов ФРС по повышению процентных ставок усилились, и евро существенно вырос. В то же время, признаки восстановления экономики еврозоны заставили участников рынка заговорить о том, что ЕЦБ может завершить программу покупку облигаций раньше, чем ожидалось. ЕЦБ, в свою очередь, заявил, что он продолжит покупать облигации как минимум до сентября 2016 года.

Сейчас многие вновь ожидают скорого повышения процентных ставок ФРС и их дальнейшего снижения ЕЦБ вглубь негативной территории в декабре в рамках борьбы с крайне низкой инфляцией.

“Инвесторы возвращаются к предыдущим торговым стратегиям”, - сказал Кит Джакс из Societe Generale.

Он полагает, что если ЕЦБ осуществит дополнительные стимулирующие меры, а ФРС повысит ставки, евро приблизится к уровню паритета против доллара США.

Недавно прозвучавшие заявления представителей центральных банков заставили участников рынка пересмотреть свои ожидания. Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что он рассматривает возможность увеличения программы покупки облигаций или дальнейшего снижения процентных ставок на заседании в декабре. А председатель ФРС Джанет Йеллен в среду сообщила, что повышение ставок в декабре “действительно возможно”.

“Сочетание комментариев Йеллен, отражающих склонность к ужесточению политики, и комментариев Драги, отражающих склонность к ее смягчению, сделали свое дело”, - сказал Кевин Адамс из Henderson Global Investors.

Какова вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США в декабре? Майкл Бушанан из Western Asset Management Co. считает, что вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в следующем месяце превышает 75%.

Экономические данные, публикация которых состоится до следующего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, должны быть "весьма разочаровывающими", чтобы повышение ставок было отложено на более поздний срок, говорит он.

По его словам, темп дальнейшего повышения ставок будет медленным. "Мы считаем, что ставки в настоящий момент не представляют значительной угрозы для фиксированной прибыли", - отмечает аналитик.

Адамс считает, что евро в дальнейшем продолжит снижение.

Однако некоторые инвесторы избегают активных действий в отношении евро. Многие ожидают, что ФРС подождет с повышением процентных ставок в том случае, если доллар США слишком сильно вырастет. Более низкий курс евро, в свою очередь, может сделать увеличение стимулирования ЕЦБ не обязательным, так как слабая валюта способствует росту инфляции и экономики.

“То, что происходит сейчас (с парой евро/доллар США), является крайне важным”, - сказал валютный стратег-аналитик BNY Mellon Нейл Мэллор.

"В центре внимания участников рынка вновь находится разница между политикой центральных банков”, - добавил он.

Если евро приблизится к уровню паритета против доллара США, беспокойство Йеллен относительно силы доллара США может увеличиться, считает валютный стратег-аналитик UBS Wealth Management Константин Больц.

“Уровень паритета по паре евро/доллар США выглядит для ФРС очень важной отметкой”, - сказал он.

Несмотря на это, евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет ослабевать. В UBS Wealth рекомендуют своим клиентам делать ставки на дальнейшее снижение евро и ожидают падения пары евро/доллар США в течение следующих трех месяцев до 1,05.

“Драги в некотором роде пообещал увеличить усилия, и будет сложно пойти на попятную в декабре”, - считает Больц.

Президент Европейского центрального банк Марио Драги призвал лидеров ЕС завершить интеграцию европейского банковского сектора, включив в нее общеевропейские механизмы страхования депозитов и санации проблемных банков.

Выступая в среду, через год после того, как ЕЦБ принял на себя функции органа банковского надзора в еврозоне, Драги сказал, что идея "банковского союза" предусматривает "три опоры": единый надзорный орган, единый механизм санации и унифицированную систему страхования депозитов. Тип системы страхования "еще предстоит определить", сказал Драги.

"Настало время завершить формирование этих аспектов банковского союза", - призвал Драги.

Если этого не сделать, "то мы повторим ошибку, которая была совершена при введении евро, когда последствия наличия единой валюты не были в полной мере учтены в институциональном построении союза", сказал Драги. "Внутренние противоречия сделали наш союз более уязвимым к настигшим его внешним потрясениям, чем могло быть".

Эти заявления стали еще одним подтверждением обеспокоенности центрального банка проволочками в реформировании европейской финансовой системы со стороны лидеров стран ЕС, которые на состоявшемся в октябре саммите не удостоили проект создания банковского союза особым упоминанием.

ЕЦБ взял на себя роль надзорного органа год назад, единый механизм санации заработает в следующем году, но решение по унифицированной системе страхования депозитов еще далеко не вызрело. Частично проблема заключается в том, что Германия критически относится к общеевропейской системе страхования депозитов, утверждая, что ее внедрение приведет к дальнейшему превращению еврозоны в компанию взаимного страхования от банковских рисков.

По словам Драги, реформы – необходимое условие финансовой стабильности.

"Для того чтобы обеспечить подлинную безопасность депозитов в любой стране еврозоны, вероятность краха банка не должна зависеть от юрисдикции, в которой он основан, - сказал президент ЕЦБ. – При необходимости вкладчики должны быть одинаково защищены, где бы они ни находились".

В заключении статьи, подведем итог вышесказанному. В первой половине ноября, стоит присматриваться к инвестиционным инструментам, основанным на принципе подорожания Доллара США ко всем остальным мировым ресурсам, эмитентам и инструментам. В этот период могут проявится наиболее выгодные позиции для покупок.

Trend News Урал и Уральская инвестиционная палата.

Артем Попов

Статья подготовлена при поддержке и использовании источников: Доу Джонс Прайм, авторы - Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664;dowjonesteam@ 1prime.biz., Tommy Stubbington и Chiara Albanese; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664;dowjonesteam@ 1prime.biz., а также статьи MQL5 News.