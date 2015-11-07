Итог прошлой и прогноз на следующую неделю.

В эту пятницу статистика по рынку труда в США впечатлила хорошими результатами. Уровень безработицы упал с 5.1 до 5 %. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе выросло с 137К до 271К(это самый лучший показатель с декабря 2014 года), а изменение средней почасовой оплаты труда выросло с 0.0% м/м до 0.4% м/м.

После таких данных согласно показаниям фьючерсов на федеральные фонды, вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре заметно выросла. На данный момент вероятность повышения в декабре составляет 71.7% против 58% до публикации отчета.

Интересно что инфляция в отличии от показателей на рынке труда до сих пор остается на низком уровне (это один из важных показателей на который смотрят члены ФРС , чтобы повысить ставку ). Но и тут есть аргумент в пользу повышения ставки. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен неоднократно заявляла что низкая инфляция это результат низкой цены на нефть. По этой причине многие аналитики говорят что низкая инфляция не помешает ФРС повысить процентную ставку в декабре.

Из выше сказанного можно сделать вывод ,что в ближайший месяц маловероятно что все валюты без исключения смогут укрепиться против доллара. По этому при любом повышении (коррекции) евро ,фунта и тд. нужно будет открывать ордера на покупку доллара.

Всем спасибо за внимание. Удачной торговли.