Акции АТР торговались смешанно: инвесторы ждут отчета по рынку труда США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вели себя сегодня разнонаправленно. Китайские и японская биржи выросли до многонедельных максимумов, остальная часть региона настороженно ждет выхода отчетов по рынку труда в США.

Nikkei вырос на 0,8%. Японский индекс вырос в последний час торгов и остановился на 11-недельном пике. Слабая иена подстегивает настроения фондовых инвесторов.

Растут многие сектора токийского индекса, среди лидеров — Yanada Denki с ростом на 5,2% после сильной отчетности и хороших прогнозов на результаты 2015 года. Другие крупные ритейлеры — Aeon и Takashimaya — выросли более чем на 1% каждый.

В центре внимания по-прежнему остается производитель подушек безопасности, злополучная Takata. Сегодня ее акции упали еще на 6,2%: к Honda присоединилась Mazda в отказе от использования продукции Takata. Эксперты предполагают, что после решения Honda, флагмана рынка, за ней последуют и другие японские, американские и европейские производители.

Shanghai Composite вырос на 1,9%, до максимума с 21 августа. На предыдущей сессии шанхайская биржа технически вошла в зону бычьего рынка (с 26 августа, «дна» летнего обвала, она поднялась на 20%). Тем не менее, не все аналитики рынка считают, что китайские акции вышли из депрессии. Некоторые из них пишут, что рынок просто демонстрирует технический отскок после резкой коррекции. Они не видят драйверов, которые уведут рынки наверх. Эксперты обеспокоены тем, что внутренний спрос слаб, рост экспорта не усиливается, а корпоративные отчеты слабоваты.

Но вернемся к ситуации сегодня. Компании по работе с ценными бумагами показывают хорошую динамику. Citic Securities, Industrial Securities, Founder Securities и Everbright Securities добились дневного лимита роста на 10%. Huatai Securities прибавила 7,4%.

Hang Seng снизился почти на 1%: на гонконгском индексе отразилась акробатика Standard Chartered, который понизился на 4% после понижения в рейтинге Fitch.

S&P/ASX вырос на 0,4%. Австралийский индекс сумел исправить положение с утренним снижением и до конца пятницы выйти в зеленую зону. BHP Billiton снизился на 2,5%, но его конкуренты — Rio Tinto и Fortescue Metals — подскочили на 1,3% и 4,7%. Передышка в падении котировок золота поддержала золотодобытчиков. Evolution Mining и Kingsgate Consolidated прибавили 1,1 и 2,2% соответственно.

В квартальном прогнозе от Резервного Банка Австралии — уверенные комментарии о перспективах экономического роста. Сдержанные темпы инфляции обещано «разогнать» процентными ставками, которые будут снижены, «если это будет необходимо».

Kospi снизился на 0,4%. Торги на южнокорейской фондовой бирже были сегодня приглушенными.

Posco снизила капитализацию на 2,7%. От снижения цен на энергоносители пострадали компании нефтяного сектора: SK Innovation потеряла 2,5%.