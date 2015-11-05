Премьер-министр Индии объявил о запуске программы монетизации золота

Глава индийского правительства Нарендра Моди сообщил о старте программы по монетизации золота. Согласно его заявлению, Индия имеет 20 тыс. т золота, и для того, чтобы страна перестала быть бедной, необходимо эти запасы использовать.

По данным индийского Минфина, власти планируют запуск 3-х программ, которые связаны с золотом: золотые госбонды, сама программа монетизации и выпуск монет из золота.

Согласно условиям программы монетизации, разместить золото в банковском учреждении можно на три периода: краткосрочный (1—3 года), среднесрочный (5—7 лет) и долгосрочный (12—15 лет). С этого золота клиенту будет начисляться процент, не облагающийся налоговыми сборами. Помимо этого, у населения Индии также будет возможность купить золотые госбонды, которые выпустит центробанк страны.

По данным СМИ, примерно 22—23 тыс. т золота на сегодняшний день хранится у физлиц и организаций Индийской республики, не принося им прибыли. В то же время объем импортных поставок золота в страну равен 850—1000 т ежегодно.