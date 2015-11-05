Brent удерживается выше $48, но прогнозы остаются медвежьими

К 11.45 мск нефть марки Brent стоит 48,78 долларов за баррель (с поставкой в декабре), фьючерсы на WTI - $46,44 за баррель. Вчера вечером фьючерсы резко подешевели (сразу на 4%) после выхода официальных данных об инвентаризации запасов в США. Отчет показал, что рост составил 2,85 млн баррелей за минувшую неделю.

Эксперты говорят: «Рост производства стабилен, поэтому баланса спроса/предложения пока ждать не приходится». В формировании медвежьих настроений поучаствовал также и внутренний документ ОПЕК, опубликованный вчера агентством Reuters. В нем говорится о том, что картель прогнозирует слабый спрос на нефть в ближайшие несколько лет.

Министры ОПЕК встретятся 4 декабря, чтобы решить, следует ли продолжить стратегию перепроизводства, чтобы выдавить с рынка конкурентов с более дорогой себестоимостью добычи.

С ноября 2014 года, когда картель начал претворять эту политику в жизнь, производство нефти в мире выросло, а цены упали. Эксперты говорят, что ни ОПЕК, ни Россия в ближайшее время не станут снижать производство, а падения добычи на американских сланцах в ближайшее время недостаточно будет, чтобы повлиять на цены.

Поэтому многие прогнозы по нефти на ближайшие два года остаются медвежьими.