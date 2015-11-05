Азиатские рынки торговались в четверг смешанно

Фондовые рынки азиатского региона показали смешанную динамику в четверг, после того, как глава ФРС, Джанет Йеллен, сказала, что декабрьская встреча ФРС предоставит «живую возможность» для повышения ставки (если при этом будет обеспечена сильная статистика).

Вчера Йеллен выступала перед Комитетом по финансовым услугам в Вашингтоне.

Рынки живо отреагировали на эти новости.

Nikkei вырос на 1%. Японский индекс продолжил рост благодаря скачку USDJPY. Кроме того, на 7,1% подпрыгнул тяжеловес индекса, Japan Tobaccо, на росте ожиданий дивидендов и увеличения прогноза чистой прибыли за год.

Второй день продолжается триумф Japan Post Insurance, которая после вчерашнего IPO выросла сегодня на 13,4%. Japan Post Holdings и Japan Post Bank прибавили 3,4% и 6,2% соответственно.

Были и отстающие: Takata потеряла на 25,2% до самого низкого уровня с апреля 2009 года, после того, как Honda Motor заявила об отказе использовать ее газонаполнительные устройства подушек безопасности. Сама Honda прибавила почти 2% котировок после объявления о 14%-ном скачке чистой прибыли за II – III кварталы.

Toshiba рухнула на 3,4% после того, как информационные источники сообщили, что компания может сообщить о первом операционном квартальном убытке за последние 6 лет.

Shanghai Composite вырос на 1,9%. Явными фаворитами были инвестиционные и брокерские компании. Industrial Securities, Huatai Securities, Founder Securities и Everbright Securities выросли на максимально допустимые 10%, CITIC Securities и Haitong Securities прибавили 5,9% и 7,5% соответственно.

Позитивные настроения ощутили на себе и банки: ICBC и Bank of China выросли примерно на 2% каждый.

Hang Seng закончил день в минусе на 0,7% в результате волатильной торговли. China Southern Airlines подпрыгнула на 4,7%, тем самым продемонстрировав полную индифферентность к информации об уголовном преследовании ее главы, Си Цзянмина за коррупционные нарушения.

Акции Glencore с листингом в Гонконге выросли на 6% после вчерашних объявлений о минимизации долгов и продаже активов компании.

S&P/ASX снизился на 0,9%. Австралийский индекс оказался под давлением банковского сектора.

National Australia Bank опустился на 4,5%, Commonwealth Bank of Australia потерял 1%.

Снижение цен на железную руду давит на горнодобывающие компании: BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 0,8% и 1,4% соответственно. Золотодобывающие корпорации отыгрывают сильное снижение котировок желтого металла. Newcrest Mining и Evolution Mining потеряли по 3% капитализации соответственно, Kingsgate Consolidated завершили день с потерей на 6,2%.

Kospi потерял 0,2%. Южнокорейский индекс тоже пал жертвой высокой волатильности. Судостроители Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Mipo Dockyard подешевели более чем на 2% каждый.



