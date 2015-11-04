Азиатские фондовые рынки выросли в среду

В среду выросли индексы на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региoна. Позитивное влияние на торговлю акциями оказала целая совокупность факторов — начиная с сильного китайского PMI в сфере обслуживания в Китае, заканчивая звездным IPO Japan Post на Токийской бирже.

Nikkei вырос на 1,3%. Японский индекс вырос благодаря сильному рыночному дебюту Japan Post Holdings. После долгожданного выхода акций в свободную торговлю акции холдинга выросли на 25,7%. Два его финансовых подразделения, Japan Post Bank и Japan Post Insurance , прибавили во время торгов 15,2% и 56% соответственно.

В энергетическом секторе рост показала, например, Inpex, которая выросла на 4%, отыграв примерно 4%-ный скачок нефтяных цен ночью.

Nissan прибавила примерно 3% после того, как повысила прогноз операционной прибыли за год.

А вот Takata опять страдает: компания может быть оштрафована на сумму до $200 млн в результате отзыва очередной партии неисправных подушек безопасности. Акции Takata подешевели на 13,4%.

Shanghai Composite вырос на 4,3%. Данные о том, что активность в секторе услуг выросла самыми быстрыми темпами за последние три месяца, поддержали рынок. Си Цзиньпин заявил вчера, что темпы экономического роста в стране будут не менее 6,5% до 2020 года. Рынки и инвесторы благоприятно отреагировали на эти новости.

Hang Seng вырос на 2%. Вчера поступили комментарии руководителя китайского центробанка Чжоу Сяочуаня о том, что система взаимной торговли между фондовыми биржами Гонконга и Шэньчженя может быть запущена уже до конца 2015 года. Это развернуло рисковые настроения инвесторов.

S&P/ASX вырос на 0,06%. Австралийский индекс потерял к концу сессии почти все свои набранные проценты из-за падения акций кредитных компаний.

Прибавил котировки ресурсный сектор: BHP Billiton в Сиднее прибавила 2%, Rio Tinto и Fortescue Metals закрылись в плюсе на 0,5 и 1,4% соответственно.

Kospi прибавил 0,2%. Южнокорейский индекс пережил очень волатильную сессию. Нефтеперерабатывающие производства SK Innovation, S-Oil и GS Holdings прибавили от 0,9% до 3,8%.

Hyundai Motor в среду объявила о запуске нового люксового автомобильного бренда под названием Genesis, и на этом фоне прибавила около 2%. Kia Motors снизила капитализацию на 4%.

Samsung Electronics отступил на 1,6%, что тоже не дало индексу Сеульской биржи подняться выше.