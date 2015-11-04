Акции крупнейших российских компаний

Торговать акциями на фондовом рынке намного выгоднее, чем валютами, металлами или энергоносителями. В этом уверены эксперты и могли убедиться инвесторы, которые уже использовали данные инструменты в своих портфелях. Руслан Спиллер, управляющий инвестициями и рисками компании «SunbirdFX», уточняет: самую большую прибыль вы можете получить, покупая акции крупнейших российских производителей и финансовых гигантов.

Главные преимущества инвестиций в российские акции

У каждого из вас, вероятно, возникает сразу два вопроса. Во-первых, почему нужно покупать акции, а не какие-либо другие инструменты, котирующиеся на фондовых, валютных и товарно-сырьевых биржах? Во-вторых, почему среди огромного разнообразия акций выгодно выбирать именно российские? Ответ на оба вопроса достаточно прост: здесь вы можете заработать больше денег.

— Акции сами по себе являются уникальным инструментом, их котировки гораздо легче прогнозировать, так как на курс влияет не столько общее состояние экономики и обширный новостной фон, сколько состояние дел в самой компании. Согласитесь, новости «Газпрома» или «Сбербанка», способные существенно повлиять на дальнейшее направление тренда, выходят гораздо реже, чем отчеты, непосредственно касающиеся доллара, рубля или нефти. Отслеживать их легче. Фактически, все остальное время курс движется в заданном направлении с большей или меньшей скоростью. Точно также, легче досконально изучить состояние дел в отдельно взятой компании, нежели в целом в экономике страны или всего мира. Покупая акции, вы с большей точностью сможете прогнозировать их будущие цены, — рассказывает Руслан Спиллер

В то же время, как и в случае с валютными парами, принимать решения о покупке или продаже акций, можно, исходя из технического анализа графиков или следуя новостному фону. Однако акции, в отличие от большинства других биржевых инструментов, приносят двойную прибыль. Имея их в собственном инвестиционном портфеле, вы получаете еще и дивиденды, сравнимые с прибылью на банковских депозитах.

В отличие от валют или энергоносителей, акции являются замечательным инструментом для торговли не только в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Их выгодно держать и в по-настоящему долгосрочном периоде. На мировых биржах известно немало историй о том, как человек, купивший небольшой пакет акций малоизвестной компании, через несколько десятилетий становился миллионером. В этом случае не нужно даже рисковать, совершая бесчисленные покупки и продажи, — просто купить и держать, ожидая, когда цена достигнет заоблачной высоты. Рано или поздно такое бывает с любой развивающейся компанией мира. Но российские акции и здесь выгодно отличаются от европейских или американских. По мнению Руслана Спиллера, они все еще недооценены, так как экономика РФ еще очень далека от полного использования своего огромного потенциала. С другой стороны, колебания, которые происходят на российском фондовом рынке, позволяют совершать высокодоходные сделки на относительно небольших горизонтах прибыли, выгодно спекулировать акциями и находить наиболее удачные точки входа в рынок.

«Газпром», «Мечел», «Сбербанк» и другие

И все же, возникает вопрос о рисках, без которых не обходится торговля ни на одной биржевой площадке. Как не потерять деньги, вкладывая их в российские акции? В компании «SunbirdFX» советуют, прежде всего, внимательно отнестись к выбору брокера или фонда, предоставляющего вам возможность инвестировать в акции предприятий. В частности, нужно обратить внимание на условия вложения капитала: гарантии защиты ваших денег, залоговые условия и вероятность принудительного закрытия счета и т.д. Специалисты компании «SunbirdFX» помогут сделать правильный выбор и объяснят, как избежать излишних рисков.

Кроме того, нужно ответственно подойти к выбору предприятий, в акции которых вы собираетесь инвестировать свой капитал. Не нужно тратить много на покупку бумаг мелких или малоизвестных компаний. Не вкладывайте все в одну компанию, даже если они кажутся вам самыми прибыльными. Диверсифицируйте риски. Аналитики «SunbirdFX» напоминают, что крупные российские компании уже на протяжении нескольких десятилетий демонстрируют отличные результаты, невзирая на экономические кризисы и другие экономические проблемы. Такие бумаги на практике доказали, что они являются отличным инструментом для сохранения и приумножения капитала в долгосрочной перспективе. Однако получить существенную прибыль здесь можно даже за несколько недель или месяцев.

Рассмотрим конкретные примеры:

ПАО «Газпром» по праву считается одним из главных локомотивов российской экономики. За рубежом компанию воспринимают как глобального игрока на мировом энергетическом рынке.

За последний месяц курс акций «Газпрома» вырос со 130,9 руб. до 137,8 руб. Достигнутый максимум – 143,81 руб. У трейдеров была возможность зафиксировать прибыль почти 13 руб. с акции и снова выгодно войти в рынок. За последний год курс колебался примерно между 130 и 163 руб. Как минимум, было 8 выгодных точек для входа в рынок с последующей фиксацией прибыли.

ПАО «Газпром»

ОАО «Мечел» — одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Только за последние две недели акции подорожали с 58,45 руб. до 65,99 руб. А ведь еще примерно год назад котировки находились на уровне 22,1 руб. за акцию. У инвестора была возможность утроить капитал или даже увеличить его в 4,5 раза, закрыв позицию весной с.г.! На графике за последний год видны, как минимум, четыре точки для удачного входа в рынок.

ОАО «Мечел»

Сбербанк России – это третья часть финансовой системы РФ! Его называют кровеносной системой российской экономики. За последний месяц стоимость акций выросла с 73,8 руб. до 94,63 руб. С нового года курс почти удвоился. За год на графике также видно немало минимумов, позволявших выгодно приобрести бумаги.

Сбербанк России

По словам экспертов компании «SunbirdFX». На российских биржах можно найти еще немало таких же интересных бумаг, которые обеспечат инвестору быстрое наращивание капитала. Среди них также можно назвать акции «АЛРОСА» — лидера алмазодобывающей отрасли мира, крупнейшую нефтегазовую корпорацию мира «Роснефть», такие гиганты российской экономики, как «Норильский никель», «Русал», «Лукойл» и другие. Все они уже долгие годы играют важнейшую роль в своих отраслях российской и мировой экономики, привлекая внимание как отечественных, так и зарубежных инвесторов. По словам аналитиков, в силу ряда геополитических факторов, сегодня акции крупнейших российских предприятий остаются недооцененными, что позволяет надеяться на высокие прибыли в будущем.

Вам все еще трудно сделать выбор? Компания «Sunbirdfx» предлагает открыть счет именно на своей платформе. Здесь вы получите готовый портфель, составленный из акций российских предприятий. По словам Руслана Спиллера, вам не придется даже самостоятельно анализировать ситуацию на рынок и принимать решения, рискуя совершить ошибку. Просто вкладывайте деньги и получайте прибыль!

Руслан Спиллер специально для портала «Биржевой Лидер»