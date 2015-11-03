Американский Nasdaq Composite обновил 15-летний максимум

В понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали дружный рост, причем индексу высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite удалось дойти до рекордных уровней за 15 лет и обновить свои максимумы. S&P 500 не хватает всего 1% до максимума мая, а Dow Jones Industrial Average — 2,6%. По итогам торгов понедельника индекс Dow Jones подрос на 0,93%, Standard & Poor's 500 - на 1,19%, Nasdaq Composite — на 1,45%.

Положительно сказались на росте акций вчера сильные отчеты из еврозоны и вдохновляющие корпоративные отчеты. Таким образом, утренние негативные настроения после выхода слабой статистики из Китая к концу американской сессии были полностью нивелированы. По последним данным, китайский PMI в перерабатывающей промышленности в октябре вырос до 48,3 пункта с прежних 47,2.

А вот в Европе PMI для промышленного сектора вырос до 52,3 пункта, тогда как эксперты ожидали увидеть только 52 пункта.

"Наконец-то отстающие компании присоединились к тем, кто участвовал в октябрьском ралли, - говорит фондовый менеджер Warren Financial Services & Associates Рэнди Уоррен. - Падение котировок в августе было нормальным явлением, которое не отпугнуло инвесторов и в конечном счете дало хорошую возможность для выгодных вложений".

Акции фармкомпании Dyax Corp. вчера подросли на 28,41% после слуха о том, что ирландская Shire Plc покупает ее за $5,9 млрд. Бумаги другой фармкопании - Pfizer Inc. - упали вчера на 3,8%, когда прошел слух, что она собирается купить производителя препарата "Ботокс" Allergan Inc.

Бумаги крупнейших нефтедобывающих компаний США ExxonMobil и Chevron поднялись на 3% на фоне небольшого восстановления нефтяных котировок.