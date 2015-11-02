Хэдж-фонд оказался финансовой пирамидой





В Китае разгорается крупный скандал с участием инвестиционных фондов, банков и чиновников.

Сюй Сян, который привел хэдж-фонд Zexi Investment на вершину финансовой системы Китая, обвиняется в использовании инсайдерской информации и манипуляциях на фондовом рынке, пишет Bloomberg. «Брат хэдж-фондов №1», как его называют в Китае, был арестован в воскресенье, в офисе его компании прошли обыски, полиция изъяла компьютеры и материалы о работе компании. В рамках расследования задержан президент Сельскохозяйственного банка Китая Чжан Юнь. По делу также проходят брокеры, чиновник, курировавший работу фондовых бирж в Шанхае и Шеньджене, журналист делового журнала Caijing. Также по делу о получении незаконной прибыли в размере 2 млрд. юаней арестованы руководитель компании Yishidun International Trading и технический директор фирмы Huaxin Futures. По данным агентства Синьхуа, Yishidun и Huaxin использовали иностранную технологическую помощь при разработке программного обеспечения для высокочастотной торговли.

Zexi Investment была основана 5 лет назад и регулярно входила в тройку Top-10 ведущих хэдж-фондов Китая, активы компании составляли 28 млрд. юаней. По данным Shenzhen Rongzhi, пять фондов компании, которыми управлял Сюй, показывали с января по сентябрь среднемесячный доход в 249%. Для сравнения, индекс Shanghai Composite за 2015 год вырос всего на 2,8%, после того как с июня этого года рынки упади на 36%. У аналитиков возникали вопросы о работе компании, на фоне восхищения заявленными результатами работы смущало отсутствие фьючерсных счетов и фондовых индексов.

Как отмечает Bloomberg, частные инвестиционные компании в Китае классифицируются как хедж-фонды, но они отличаются от западных партнеров, поскольку не используют стратегий хеджирования на фоне ограничений, введенных правительством КНР.