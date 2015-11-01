EURUSD. И снова ход за Марио.

Как и предполагалось, на прошлой сессии паре удалось развить восходящую коррекцию на фоне закрытия позиций в преддверии окончания месяца и не совсем благоприятных для медведей фундаментальных данных.

Так один из важных для Федерального Комитета инфляционных показателей PCE отразил снижение потребительских расходов в сентябре на 0,1%, а стержневой индекс, не включающий расходы на топливо и продукты питания, вырос на 0,1%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Это, безусловно, не увеличивает вероятность повышения учетной ставки Федеральным Резервом в декабре, оценивая которую, участники рынка разобрали каждое предложение опубликованного в среду заявления, сравнив их с тезисами после сентябрьского заседания Комитета и выявили несколько оптимистичных признаков. Один из которых как раз касался потребительских расходов, которые 29 октября были охарактеризованы как «солидные» по сравнению с «умеренными» шестью неделями ранее. А главное, из текста пропала фраза о том, что глобальные кризисные явления и замедление темпов роста в развивающихся странах могут повлечь снижение деловой активности в США. Вместо этого упоминалось лишь, что Комитет следит за дальнейшими событиями на мировых финансовых рынках. Действительно, ситуация в Китае развивается не по самому негативному сценарию, как многие опасались в начале сентября, и сейчас выглядит контролируемой. Да и курс юаня пока остается стабильным. Правда ради этого Народному Банку Китая пришлось существенно снизить учетную ставку. Кроме того, на путь дальнейшего стимулирования стали и другие центральные банки, включая ЕЦБ, что делает возможное ужесточение монетарной политики Федеральным Резервом весьма рискованным мероприятием с точки зрения значительного укрепления курса доллара. В связи с этим, перспективы увеличения учетной ставки в декабре зависят не столько от дальнейшей динамики макроэкономических показателей США, сколько от решения ЕЦБ за две недели до этого. Если в отличие от своей заокеанской коллеги Марио Драги будет последователен в своих словах и действиях, и дополнительные стимулирующие меры таки будут приняты, чиновники Федерального комитета вряд ли тут же предпримут шаги в обратном направлении. Поэтому в предстоящий месяц, позитивная экономическая статистика из Европы, снижающая необходимость расширения QE, может быть так же позитивна для доллара, как и хорошие данные из США.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1280 дневные максимумы 6 и 7 октября

R3 1.1210 дневной максимум 1 октября

R2 1.1095 дневной максимум 28 октября

R1 1.1070 дневной максимум 30 октября

1.1005 текущая цена

S1 1.0965 дневной минимум 30 октября

S2 1.0900 дневной минимум 28 октября

S3 1.0880 дневной минимум 4 августа

S4 1.0850 дневной минимум 5 августа

Несмотря на немного изменившийся в лучшую сторону фундаментальный фон, быки не смогли абсорбировать интерес на продажу в области 1.1080-1.1100 и вынуждены были вновь отступить в самый низ 1.10ой фигуры. Дневные и часовые индикаторы, избавившись от перегрева остаются направленными вниз. Нисходящий импульс замедлился, однако может вернуть себе полную силу, если медведям удастся вновь продавить пару ниже 1.1000. Для тех, кто вошел в продажи вверху 1.10ой фигуры можно сократить часть объема по текущей цене, а остальное оставить до нового штурма 1.0900.

Short 1.0985, stop 1.1120, profit 1.0860

Short 1.1055, stop 1.1120, profit 1.0860