Инвесторы снова начали вкладываться в рискованные сделки

Кажется, временный шок у инвесторов начинает проходить — постепенно они возвращаются на рынки и вновь вкладывают деньги в акции, облигации и товары. Эксперты Bank of America говорят, что на Уолл-стрит возрождается бурная жизнь.

Так, за последнее время приток капитала в американские фонды акций составил 14,6 млрд, это крупнейший приток за полтора месяца. В облигационные фонды пришло еще 2,9 млрд (и эти инвестиции идут уже 3 недели подряд), а в товарные фонды инвесторы вложили 0,3 млрд. Почти весь приток прямых инвестиций в акции связан с ETF.

А вот в фондах, которые специализируются на казначейских облигациях, наоборот, отмечается самый крупный отток за 17 недель — оттуда инвесторы вывели $1,8 млрд.

В настоящее время участники рынка активно ищут, где бы получить повышенную доходность, поэтому решаются вкладывать в высокорисковые долговые бумаги. За последние 8 месяцев приток в такие фонды облигаций стал максимальным - $3,9 млрд.

В целом в Европе и на рынках развивающихся стран ситуация похожая. Европейские фонды почувствовали рост на $3,2 млрд, а фонды, специализирующиеся на вложениях в развивающиеся рынки, «выросли» на $1,3 млрд.