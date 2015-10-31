Уровень безработицы в еврозоне упал до 10,8%

В пятницу вышли свежие данные по рынку труда в Европе. В целом показатели безработицы в странах еврозоны и в регионе в общем за сентябрь 2015 года воодушевили инвесторов и ЕЦБ — уровень безработицы снизился до 10,8% с 10,9% в августе и 11,5% в сентябре прошлого года. Нынешний показатель — самый низкий с 2012 года.

В ЕС уровень безработицы снизился до 9,3% (минимум с 2009 года) по сравнению с 9,4% в августе и 10,1% в сентябре прошлого года. Согласно отчетам Eurostat, 22,6 млн человек были признаны безработными в ЕС в сентябре 2015 года, за месяц этот показатель вырос на 147 тыс. в ЕС.

Страны, в которых отмечается самая низкая безработица в сентябре — это Германия (4,5%), Чехия (4,8%), Мальта (5,1%). Самая высокая безработица была в Испании (21,6%). Если сравнивать с показателями сентября прошлого года, то показатель улучшился в 23 европейских странах, ухудшился в 4 и только в одной стране он остался неизменным — в Австрии.

Больше всего уровень безработицы снизился в Испании (с 24% до 21,6%), Эстонии (с 8% до 5,7%), Болгарии (с 11,3% до 9,4%) и Словакии (с 12,9% до 11%). Выросла безработица в Финляндии (с 8,9% до 9,5%), Франции (с 10,4% до 10,7%), Румынии (с 6,7% до 6,8%) и Бельгии (с 8,6% до 8,7%).