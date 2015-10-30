Банк России принял решение по ключевой ставке, рубль в замешательстве

По итогам сегодняшнего заседания Банк России вновь решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 11% годовых. Причина, по которой было принято решение не трогать ставку, - «сохранение значительных инфляционных рисков».

В заявлении центробанка говорится, однако, что существенного изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики за период с прошлого заседания не произошло. Относительно жесткие монетарные действия регулятора и слабый внутренний спрос будут способствовать дальнейшему снижению инфляции. По прогнозу аналитиков центробанка, прирост цен в октябре следующего года составит менее 7%, а в 2017 году достигнет 4%. И если инфляция будет снижаться в соответствии с прогнозом Банка России, то высока вероятность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Снижение инфляции в сентябре-октябре 2015 года центробанк отмечает как «незначительное». Так, по официальным данным Банка России, прирост потребцен на 26 октября составил 15,6% в годовом выражении — по сравнению с 15,8% в августе этого года.

В прошлом месяце были признаки замедления спада в экономике, - отмечается в заявлении банка. На это, в частности, указывает динамика основных макроэкономических показателей. Безработица в стране на низком уровне, а рынок труда подстраивается к новым условиям в основном за счет снижения реальной заработной платы и роста неполной занятости. Этот фактор и низкий уровень розничного кредитования будут и дальше сдерживать потребительские расходы. «Дальнейшее развитие экономической ситуации будет зависеть от динамики мировых цен на энергоносители и скорости адаптации экономики к произошедшим внешним шокам», - говорится в заявлении центробанка.

Следующее заседание Банка России состоится 11 декабря 2015 года.

Вполне возможно, что центробанк побоялся снижать ставку, чтобы не уронить вновь курс рубля своими действиями. Так, в начале недели некоторые российские аналитики предупреждали, что после снижения ставки ЦБ произойдет падение рубля. Впрочем, сегодняшнее решение все равно не даст спокойно закончить неделю российскому рублю - небольшое укрепление все-таки наблюдалось. Так, к 13:51 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 64,072 (-0,2%), а EUR/RUB - на уровне 70,51 (+0,07%), однако мы видим, что рубль снова умеренно падает.