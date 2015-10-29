EURUSD. Шанс - он не получка, не аванс.

Похоже на прошлой сессии многим участникам рынка удалось отойти от замешательства, вызванного последним заявлением Федерального Комитета, а паре от недавних минимумов. Мнения аналитиков по поводу того, насколько серьезно можно воспринимать жесткость риторики вершителей американской монетарной политики разделились.

Одни полагают, что в условиях глобального экономического спада, когда другие Центральные Банки принимают все возможные меры по дальнейшему стимулированию экономики, даже подобные заявления являются рискованными, так как неизбежно усиливают негативный эффект дальнейшего укрепления американской валюты. Другие считают, что чиновники Резерва видят экономику США достаточно устойчивой от влияния внешних факторов и оставляют шанс для начала нормализации монетарной политики в декабре. Шанс, безусловно, они оставили, и он есть, вопрос в том какой. 1% - тоже шанс. После июльского заседания многие ждали повышения учетной ставки в сентябре, однако этого не случилось, а с тех пор ситуация только ухудшилась. Вряд ли что-то может кардинально измениться за оставшиеся шесть недель, поэтому 50%-ная вероятность активных действий в декабре мне кажется завышенной. В какой-то мере это будет зависеть от решения ЕЦБ 3го декабря и в значительной степени от предстоящих к выходу макроэкономических данных, к которым будет приковано пристальное внимание. Опубликованные сегодня данные по ВВП США оказались на уровне прогнозов и показали рост на 1.5% в годовом исчислении. Посмотрим, что через неделю покажут пейроллы.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1280 дневные максимумы 6 и 7 октября

R3 1.1210 дневной максимум 1 октября

R2 1.1095 дневной максимум 28 октября

R1 1.1000 психологический уровень

1.0985 текущая цена

S1 1.0900 дневной минимум 28 октября

S2 1.0880 дневной минимум 4 августа

S3 1.0850 дневной минимум 5 августа

S4 1.0810 дневной минимум 20 июля

Несмотря на определенную коррекцию, нисходящий импульс остается в полной силе, а дневные и часовые индикаторы уже успели избавиться от перегрева, предупреждая о возможности возобновления снижения. Для того, чтобы ослабить давление, быкам необходимо закрепиться выше отметки 1.1020, но, если этого не произойдет в ближайшее время, медведи могут вновь попробовать на вкус уровень 1.0900. Фундаментальных оснований для покупки пары пока не появилось и продажи в случае неудачного теста 1.1000 по-прежнему выглядят привлекательно. Следует отметить, что закрытие позиций в конце недели и месяца, а также в преддверии наступающего Хэллоуина, может привести евро к более высоким уровням 1.1050 и 1.1080, которые также можно использовать для продаж.

Short 1.0985, stop 1.1125, profit 1.0860

Sell limit 1.1080, stop 1.1125, profit 1.0860