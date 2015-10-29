Фондовые индикаторы Азии торговались в четверг разнонаправленно

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показали нестройное движение: Китай и Япония выросли, остальные крупные индексы снизились. На азиатские рынки повлияла ФРС США, которая на октябрьском заседании оставила процентную ставку на прежнем уровне, но дала понять, что рассматривает декабрьское ее повышение.

Nikkei вырос на 0,2% после дня волатильной торговли.

Здесь вышла неожиданно сильная статистика по промпроизводству за сентябрь: экономисты ожидали его падения на 0,5%, а по факту оказалось, что оно выросло на 1%. Перспективы отрасли предполагают, что в октябре восстановление продолжится. Поэтому аналитики ожидают, что хороший прогноз и сильная статистика могут убедить Банк Японии сохранить нынешнюю денежно-кредитную политику, не смягчая ее дополнительно. Все это надавило на котировки ценных бумаг брокерских компаний. К примеру, Nomura Holdings подешевела на 3%, как и Daiwa Securities.

На 9% обрушилась капитализация Nintendo: производитель игр на несколько месяцев отложил долгожданный запуск своего игрового сервиса для смартфонов. Теперь это событие анонсируется на март 2016 года.

Нисходящий тренд был сломан акциями машиностроительных предприятий. Производитель станков Okuma подскочил на 9,2% после того, как поднял прогноз прибыли. Komatsu выросла на 1,8%.

Kospi потерял 0,41%. Южнокорейский индекс снова направился к югу. Тяжеловес корейской биржи, Samsung Electronics, снизил дневной рост до 1,3%, хотя ранее в ходе сессии акции технологического гиганта росли на 6,4%. Компания выпустила сильную отчетность за III квартал, а также объявила об обратном выкупе акций на 11,3 трлн корейских вон.

Shanghai Composite вырос на 0,4%. Среди главных потерь сегодняшнего дня — капитализация финансовых компаний. China Life Insurance потеряла 1,2% на фоне падения чистой прибыли в III квартале на 74%. Bank of China, Bank of Communications и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) снизились на 0,4 — 0,8%.

Hang Seng снизился на 0,32%.

S&P/ASX потерял 1,3%. Австралийский индекс начал сессию ростом, однако по мере усиления распродаж в ресурсном и финансовом секторах, направление движения сменилось.

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) потеряла 2%, поскольку кредитор прогнозирует самый низкий годовой рост прибыли с момента мирового финансового кризиса. National Australia Bank потерял 4 %, а Commonwealth Bank of Australia завершил день с потерей 0.6%.

В ресурсном секторе тоже всё традиционно грустно: BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 1%, а ночное падение цены на золото привело к сильным потерям золотодобытчиков. Newcrest Mining и Evolution Mining снизились более чем на 7% каждый.