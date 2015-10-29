Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

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Четверг, 29 октября

EUR/USD резко упала до нового двухмесячного минимума входе вчерашней сессии, после того, как комитет FOMC объявил о сохранении текущего уровня процентной ставки и указал на возможность изменения монетарной политики в декабре. Сегодня из евро зоны ожидаются экономические данные включая отчет по оценке потребительского и делового доверия, показатель ожидаемой потребительской инфляции, а также индекс производственных настроений. Уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 1.0756 и 1.1065, соответственно.

GBP/USD торгуется в области 1.5260 после вчерашнего падения обусловленного комментариями членов комитета FOMC, а также более сильными экономическими показателями из США. Сальдо внешней торговли товарами было вышло с отрицательным значением, однако дефицит сокращался более стремительно, нежели ожидалось экспертами, в то время как значение объёма запасов сырой нефти вышло в зелёном цвете. Позднее сегодня, из Великобритании ожидается блок экономических новостей, включая объём потребительского кредитования Банка Англии, денежный агрегат М4, а также объём чистых займов частным лицам. Индекс цен на жильё Nationwide превысил ожидания аналитиков на 0.1%. Текущие уровни поддержки и сопротивления находятся на 1.5178 и 1.5356, соответственно.

USD/CAD в среду двигалась вниз, отдаляясь от месячного пика, поскольку доллар был весьма уязвим на фоне отчета по курсу кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы. Сегодня канадский доллар движется вверх, а инвесторы внимательно следят за Канадским индексом цен на сырьё и индексом цен на промышленные товары. Пара торгуется в области 1.3208 с ближайшей поддержкой на 1.3123 и сопротивлением вблизи 1.3286.

NZD/USD находится в области 0.6664 и ожидания сегодняшнего дня в основном понижательные. Входе этой сессии, пара будет следовать за движениями доллара США, которые, скорее всего, будут зависеть от данных по американскому ВВП, а также от индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости. Завтра, Новая Зеландия обнародует количество выданных разрешений на строительство, а также индекс доверия в деловых кругах от ANZ. Поддержка может быть найдена вблизи уровня 0.6546, а текущее сопротивление расположено на отметке 0.6732.

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