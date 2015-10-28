Прибыль Apple достигла рекордного уровня

Компания Apple заявила о скачке квартальной прибыли, обусловленном активными продажами iPhone. Технический доход гиганта составил 51.5 миллиарда долларов, что на 22% выше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Компании удалось продать более 48 миллионов iPhone за указанный период.

Такой результат был назван «рекордными квартальными продажами», намного опередив ожидания аналитиков. Также был озвучен чистый доход компании, составивший 11.1 миллиарда долларов, ещё раз подтвердив, что 2015 год стал одним из наиболее успешных периодов в истории компании. «Рост был подпитан рекордными квартальными продажами iPhone, расширением географии доступности Apple Watch и непревзойдёнными продажами Mac», — заявили представители компании. В Китае, на самом крупном рынке смартфонов, продажи Apple почти удвоились по сравнению с данными годовалой давности и составили 12.52 миллиарда долларов. Китайский рынок составляет приблизительно четверть продаж. Несмотря на позитивные данные, по сравнению с прошлым кварталом объем продаж снизился. За третий квартал компания Apple заработала 13.2 миллиарда долларов только в Китае. На текущий квартал Apple оценивает свои глобальные продажи между 75.5 миллиардами и 77.5 миллиардами долларов. 2015 год стал самым успешным годом в истории Apple.

По сравнению с 2014 годом, доход вырос на 22%, главным образом благодаря ошеломительному успеху iPhone. Исполнительный директор компании Тим Кук заявил, что целых 30% покупателей iPhone являются бывшими пользователями Google Android, а это наиболее высокий показатель за все время. Несмотря на то что некоторые особенные функции доступны только жителям США, продажи на международном рынке принесли 62% дохода. IPad продолжает терять популярность, но возможно, продажи получат свежий импульс с выходом нового iPad Pro. К тому же данные по продажам Apple Watch все ещё не были представлены. Аналитики предполагают примерно 3.5 миллиона экземпляров. Все ещё крошечная линейка продуктов в масштабах Apple, но безусловно самые успешные «умные» часы на рынке.