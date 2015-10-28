Падение цен на нефть надавило на азиатские рынки

Азиатские фондовые индексы торговались преимущественно в красной зоне. Вырос только японский Nikkei.

Shanghai Composite снизился на 1,72%, Hang Seng потерял 0,80%. Kospi снизился на 0,10%. S&P/ASX потерял 0,20%. Nikkei двигался в противоположном направлении и вырос на 0,67%.

Сегодня рынки слегка нервозны еще и в преддверии итогов заседания FOMC. Большинство аналитиков не ждут, что на октябрьской встрече ФРС поднимет ставку, но все будут внимательно слушать риторику представителей FOMC и искать в ней сигналы к дальнейшему поведению регулятора.

На фоне нового снижения нефтяных цен по всему региону подешевели ценные бумаги нефтяных компаний. Японская Inpex потеряла 0,4% капитализации, а в Гонконге CNOOC подешевела на 1,3%, Sinopec – на 1,4%.

В Австралии резко подешевели акции ресурсных компаний. BHP Billiton потеряла 2,3%; AWE снизилась на 2,9%; Woodside Petroleum упала на 2,2%.

На следующей неделе состоится заседание Резервного Банка Австралии. Возможно, состоится снижение процентной ставки. Сегодня вышли данные по потребительским ценам в Австралии, которые выросли всего на 0,3% (против прогноза 0,5%). Это означает, что экономика остро нуждается в дальнейшем смягчении монетарной политики и в дополнительном стимулировании. Это тоже влияло на ход фондовых и финансовых торгов в регионе и дополнительно надавило на австралийский доллар. AUDUSD упала к 11.57 на 0,83% до отметки 0,7129.

Японский индекс вырос на ожиданиях дополнительного стимулирования от Банка Японии: в конце недели ожидается заседание регулятора. Эксперты пишут, что есть настоятельная необходимость усилить QE, поскольку экономика стагнирует, а инфляция опустилась ниже нуля.

Подорожали акции некоторых экспортеров, но их подъем был ограничен ростом иены к другим валютам. Nissan прибавил 1,6%, Canon упал на 3,2% (после сокращения прогноза прибыли на 2015 год).



