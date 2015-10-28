У нефтяных котировок сегодня еще есть шанс подняться

На прошлой неделе в США, по подсчетам Американского института нефти, запасы нефти и нефтепродуктов снова выросли, хотя и более слабыми темпами, нежели в предыдущие две недели. Так, запасы нефти выросли на 4,1 млн баррелей — рост продолжается уже пятую неделю подряд.

Кроме того, во вторник очень много внимания инвесторы уделили сообщению о том, что США с 2018 года начнут продавать нефть из своих стратегических резервов. Сообщается, что всего в период с 2018 по 2023 год будет продано 58 млн барр. - от 5 млн до 10 млн барр. в год.

В последнее время эксперты находят все больше доказательств того, что цены на нефть двигаются на фоне манипуляций на финансовых рынках. Вчера, к примеру, до открытия торгов на азиатской сессии на тонком рынке мы видели внезапное снижение котировок. А когда иена в паре USD/JPY укрепилась, сразу же упали и S&P 500, и Nikkei, и цены на нефть. О чем тут еще говорить? А вот реакция цен на отчеты от API тоже была довольно странной - цена подскочила.

Сегодня инвесторов и трейдеров ждет еще один очень "веселый" день. Конечно, рынки ждут итогов заседания ФРС и ее заявлений по процентной ставке. В зависимости от того, какие намеки даст регулятор, будут меняться настроения и на финансовых рынках. Кроме того, сегодня выйдут официальные отчеты по запасам и добыче нефти от Минэнерго США (в 17:30 мск). Если рост запасов будет ниже, чем заявили в API, а добыча снизится, то можно ждать восстановления котировок.

А пока котировки продолжают снижаться. Так, к 10:27 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $46,79 (-0,04%), WTI торговалась по $43,25 (+0,12%), ее поведение относительно стабильно со вчерашнего вечера. Чтобы восстановиться, котировкам Brent нужно вернуться выше уровня $47,10, иначе есть все шансы упасть до $42.