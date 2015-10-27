Путин призвал прекратить использование валюты при расчетах внутри РФ

Президент России Владимир Путин сегодня призвал расширить использование национальной валюты в торговле с иностранными партнёрами в сфере энергетики. Такое заявление глава государства сделал на заседании комиссии по ТЭК.

Нужно начать серьезную проработку вопроса усиления роли рубля в расчетах, в том числе - за продукцию российского ТЭКа, шире использовать национальные валюты в операциях с теми странами, с которыми мы ведем активную торговлю, - сказал президент.

Глава государства также отметил позитивную динамику в работе отечественного топливно-энергетического комплекса, который за последний год набрал хороший темп. По словам Путина, во многом это результат принятых в последнее время решений, в том числе - по льготам при разработке месторождений Восточной Сибири и шельфа.