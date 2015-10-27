Доллар снизил котировки в ожидании встречи ФРС

Доллар дешевел в течение американской и азиатской сессий. После начала европейской сессии ситуация начала выравниваться, и сейчас EURUSD колеблется вокруг линии флэта.

К 11.11 мск EURUSD находится на отметке 1,1056; пара USDJPY подешевела до 120,42. Индекс доллара против корзины из шести основных валют упал с отметки 97,16 (в понедельник перед началом американских торгов) до 96,84.

Снижение котировок объясняется в основном осторожностью инвесторов в преддверии двухдневного заседания ФРС США, которое начнется сегодня во время американской сессии.

В дополнение к общей настороженности инвесторов, добавились и внешнеполитические проблемы. Так, ВМС США направили эсминец для прохождения в 12 милях от искусственных островов в Южно-Китайском море, чем вызвали бурную реакцию Пекина.

Всё это, по словам валютных аналитиков, выглядит как зона риска, азиатские фондовые рынки ушли вниз, а инвесторы массово начали скупать валюты-убежища. Именно поэтому так выросла иена, а пара USDCHF тоже снизилась до 0,9809.

Австралийский доллар, сырьевая валюта, которая очень зависит от Китая как от главного торгового партнера, снизился сегодня против доллара до отметки 0,7246, против иены — на 0,51% до отметки 87,31.

Стоит отметить, что доллар начал азиатскую сессию уже в неважном настроении — после того, как в США вышла разочаровывающая статистика. Продажи новых домов упали до годового минимума в сентябре. Это в очередной раз заставило инвесторов сокращать ставки на то, что ФРС ужесточит свою политику до конца года. Аргументы в пользу повышения ставки кончаются.



