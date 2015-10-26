Азиатские индексы преимущественно выросли после пятничного снижения ставки в Китае

Азиатские фондовые индексы в основном выросли в понедельник после того, как снижение ставки в Китае поддержало аппетит инвесторов к риску.

Напомним, в пятницу, уже в шестой раз за год, Народный Банк Китая понизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, наряду с полупроцентным сокращением в отношении обязательных резервов банков. Это было сделано, чтобы притормозить замедление экономики.

По предварительным оценкам, эти политические изменения высвобождают ликвидности примерно на 600 — 700 млрд юаней ($93,75 — $109,3 млрд). Учитывая данные по инфляции и промпроизводству за прошлый квартал, это не стало сюрпризом для рынков.

Тем временем, в Пекине стартовало пленарное заседание (четырехдневная встреча), на котором будет определена экономическая и социальная политика нации на ближайшую пятилетку.

Shanghai Composite завершил понедельник в плюсе на 0,5%.

Hang Seng снизился на 0,1%, однако в начале сессии подскакивал до двухмесячного максимума.

В центре внимания на китайских рынках была страховая группа China Reinsurance, которая дебютировала сегодня в ходе IPO Гонконге и открылась в плюсе на 2,6%.

Nikkei вырос на 0,7%. Японский индекс закрылся вблизи двухмесячных максимумов. Hitachi увеличила капитализацию на 6,1% после того, как выпустила повышенный прогноз прибыли на 39% по сравнению с предыдущим. Panasonic прибавил столько же — 6,1% после прогноза о том, что ее операционная прибыль в первом полугодии, вероятно, выросла на 10% по сравнению с оценкой годичной давности.

Nintendo выросла на 1,7% после новостей о том, что компания, вероятно, анонсирует свою первую игру для смартфоном.

S&P/ASX завершил день чуть ниже линии флэта: в минусе на 0,07%. Австралийский индекс отступил от внутридневного максимума. Разворот был вызван движением горнодобывающих компаний и шахтеров. BHP Billiton снизился на 0,1%; Fortescue Metals потеряла 0,8%.

Kospi вырос на 0,4%. Южнокорейский индекс вырос благодаря тому, что в конце дня выросли «голубые фишки» индекса: Samsung Electronics (+0,2%); Hyundai Motor (+0,6%). Kia Motor подпрыгнула на 2,1%.



