Если юань получит статус резервной валюты, что это будет означать?

Представители МВФ недвусмысленно намекнули Китаю, что юань может в ближайшее время присоединиться к корзине резервных валют, известной еще как корзина специальных прав заимствования (SDR). Об этом пишет Bloomberg News на этой неделе со ссылкой на китайских чиновников, знакомых с вопросом. Поясним немного, что это будет означать.

Что такое специальные права заимствования (SDR)?

МВФ создал корзину SDR в 1969 году. Технически SDR не является валютой, но расценивается как искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ, которое имеет только безналичную форму. Курс СПЗ публикуется каждый день и определяется на основе долларовой стоимости корзины из доллара США, евро, иены и фунта стерлингов. Вес валют в корзине и ее состав определяются каждые 5 лет. Страны-члены МВФ, держатели специальных прав заимствования, имеют право обменивать их на валюты, входящие в корзину. Вот почему способность преобразовывать СДР в юань по требованию имеет решающее значение.

Сколько SDR сейчас существует?

По состоянию на сентябрь членам МВФ создано и выделено SDR на 280 млрд долларов (по сравнению с примерно $11,3 трлн глобальных валютных активов). США в августе сообщали о том, что держат SDR примерно на 50 млрд долларов.

Почему Китай так лихорадочно добивается этого статуса?

В своей речи в 2009 году руководитель Народного Банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что глобальный финансовый кризис подчеркнул риски глобальной валютной системы, которая опирается на национальные резервные валюты. В тот момент Чжоу утверждал, что SDR должны взять на себя роль «супер-суверенной резервной валюты» с расширенной корзиной, включающей в себя валюты всех крупных экономик. Юань в этих рассуждениях не упоминался.

С тех пор китайские чиновники ведут себя более явно. После встречи с президентом Бараком Обамой в Белом доме (в сентябре) Си Цзиньпин поблагодарил США за негласную поддержку вхождения юаня в корзину SDR. Одобрение МВФ позволит реформаторам внутри китайского правительства настаивать на дальнейшем сдвиге страны к раскрытию экономики и к переходу ее на более рыночные рельсы.

Почему МВФ, скорее всего, даст добро?

Глобальное использование юаня выросло. В 2010 году МВФ отклонил включение китайской валюты в SDR. С тех пор юань стал четвертой по использованию в глобальных платежах валютой. Общая доля юаневых расчетов составляла в августе 2,79% (по информации SWIFT): это означает, что юань даже обогнал иену.

МВФ использует несколько критериев для определения, действительно ли валюта имеет «свободное хождение». В августовском докладе сотрудников МВФ говорится, что юань отстает от своих более распространенных коллег по таким показателям, как использование в государственных резервах, корпоративных долговых бумагах и в валютных торгах. Но в докладе подчеркивается, что каждый из 24 исполнительных директоров фонда, принимающих окончательное решение, будет руководствоваться собственными суждениями.

Многие крупные страны, включая США, Германию и Великобританию, высказываются, что готовы поддержать включение юаня в SDR, если он будет соответствовать критериям МВФ.

Поддержка юаня может сделать более тесными отношения между Китаем и другими странами, такими, как Великобритания (которая практически сделала Лондон основным международным юаневым трейдинговым центром).

Добавление юаня в корзину SDR также поможет МВФ укрепить свое положение в Китае.

Что, предположительно, ждет юаневые активы в долгосрочной перспективе?

В соответствии с прогнозом Standard Chartered Plc и AXA Investment Managers, если юань присоединится к резервной корзине МВФ, как минимум $1 трлн мировых резервов мигрирует в китайские активы. По данным Всемирного банка, в течение ближайших пяти лет объем выпуска ценных бумаг иностранных компаний, номинированных в юане, на внутреннем китайском рынке («панда-бондов»), превысит $50 млрд.

«После того, как китайский юань станет частью SDR, управляющие резервами центробанков и институциональные инвесторы будут автоматически стремиться накопить юаневые активы», — говорят эксперты. — «Это будет стратегически важным поводом для Китая поддерживать и привлекать все виды инвестиций во внутренний китайский рынок».