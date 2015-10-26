Центробанк РФ должен снизить ставку на этой неделе, уверены эксперты

В пятницу, 30 октября, состоится очередное заседание российского центробанка, на котором, возможно, примут решение снизить процентные ставки. По крайней мере, этого ждут многие экономисты, ведь в прошлый раз ЦБ не решился менять ставки.

Прошлую неделю рынки закончили, реагируя на решение китайского центробанка снизить процентные ставки на 25 б.п. и на заявления ЕЦБ о возможном расширении программы QE. Российский рынок тоже ощутил на себе оптимизм, акции крупных банков выросли на фоне укрепления рубля и в ожидании снижения ставки ЦБ.

Почти весь 2015 год аналитики успешно угадывали решения Банка России о снижении ставки, но вот к концу года у многих стали возникать вопросы. Дело в том, что инфляция сейчас выше прогнозов и в целом рыночная конъюнктура не совсем готова к изменению ставок. Однако, будет проще снизить ставку именно сейчас, пока рынки настроены на это, а рубль чувствует себя более-менее уверенно. Аналитики говорят, что Банк России должен воспользоваться моментом и продолжить смягчение политики. Впрочем, в самом регуляторе тоже говорят об этом. Так, глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев уверен, что игры со ставкой могут только усложнить ситуацию. "Надо убедиться, что действительно процесс пошел, что за ним следом начнут снижаться инфляционные ожидания, и после этого уже двигаться дальше. Потому что мельтешение - снизить ставку, а потом повысить - может создать только большую неопределенность", - заявил Дмитриев.

Кстати, довольно неплохо показали себя на прошлой неделе российские евробонды, несмотря на падение цен на нефть. Похоже, рост связан с общим увеличением интереса к рисковым активам развивающихся рынков. "Будет ли рост сохраняться дальше - вопрос. Но объективно сейчас в цены российских бумаг заложено очень много позитива. … выгоднее быть в стороне от рынка и посмотреть, будут ли подтверждающие позитив сигналы", - говорит трейдер банка "Зенит" Алексей Твердохлеб.

Прогноз о снижении ставки на заседании в пятницу делает также начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков. «Поскольку ситуация с курсом рубля несколько стабилизировалась и в политической сфере все относительно спокойно, то вполне возможна реализация отложенного в прошлом месяце решения по снижению ставки с 11 до 10,5%. Возможно, регулятор предпочтет подождать еще (до следующего заседания), но, во всяком случае, повышения ставки не ожидается», - говорит Лепетиков.

В следующем году ставку могут понизить еще на пару процентов и уже через год, к октябрю 2016 года, ключевая ставка будет в районе 8,5%, говорят эксперты.