В пятницу Alphabet, Microsoft и Amazon подорожали на $80 млрд

В пятницу индексы Уолл-стрит выросли. Основными драйверами роста фондового рынка стали сильная корпоративная отчетность и снижение процентных ставок в Китае.

Неделя, уже четвертая подряд, тоже завершилась для «большой тройки» в плюсе. Dow Jones вырос в пятницу на 0,90%, по итогам недели — на 2,5%. S&P 500 в пятницу прибавил 1,10%, за неделю — 2,1%. Nasdaq за счет оптимистичной отчетности гигантов технологической отрасли вырос в пятницу на 2,27%, а по итогам недели увеличился на 4,2%.

Впервые под новым названием отчитывалась за квартал Alphabet (бывшая Google). Чистая прибыль увеличилась за квартал на 45%, выручка — на 13%, что гораздо выше прогнозных цифр. Благодаря этому, акции Alphabet выросли в пятницу на 5,6%.

Microsoft тоже был героем дня в пятницу. Его показатели за III квартал также оказались лучше консенсус-прогноза, акции подпрыгнули на 10,1%.

Amazon прибавил 6,2% капитализации, и тоже на волне позитивной отчетности. В общей сложности три этих гиганта технологического рынка заработали в пятницу более 80 млрд долларов.

На 2,5% выросли в пятницу акции Facebook.

Но не только технологическими компаниями жила в пятницу Уолл-стрит. Отчетность Procter&Gamble оказалась противоречивой: чистая прибыль выросла на 31% (это лучше ожиданий), но выручка снизилась на 23% (ниже ожиданий). Акции компании подорожали на 2,9%.