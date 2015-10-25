Джанет Йеллен попала в неудобное положение из-за заявлений Драги

На этой неделе глава Европейского центрального банка Марио Драги буквально дал сигнал рынкам, что новые стимулы от регулятора можно ждать уже в декабре этого года. Однако о том, как почувствует себя Федеральная резервная система, не подумал — а ведь это заявление ставит Йеллен в крайне неловкое положение.

После речи Марио Драги и его пресс-конференции по итогам заседания на мировых фондовых площадках начался резкий рост, который также оказал серьезное влияние на динамику валют. Евро обвалился к доллару примерно на 2%, и из-за этого резко вырос индекс доллара — до отметки 96,3 пункта. В пятницу днем индекс поднялся до уровня 69,94 пункта.

Разные мнения есть на этот счет, но очень много аналитиков уверенно говорят о том, что ФРС все же повысит ставки до конца года, чтобы сохранить свою репутацию, которая и так уже висит на волоске. Вполне вероятно, что ставку повысят хотя бы на символические 0,1%, а может и на все 0,25%, потому что последнее время регулятор обходился только пустыми обещаниями. И с учетом того, как отреагировал рынок на заявления ЕЦБ, теперь поднять ставку Федрезерву будет намного сложнее.

Проблема еще в том, что ЕЦБ, ослабляя свою валюту, привел к росту американский доллар как раз до тех уровней, которые помешали ФРС повысить ставку в сентябре, считают в издании EconMatters. Вот тогда-то рынок был действительно готов к повышению ставки, но американский центробанк не сделал этого и по рынку прокатилась волна разочарований. Конечно, члены ФРС тут же попытались убедить трейдеров, что бездействие — лишь временная необходимость, а до конца года обещания они все-таки выполнят. А вот теперь-то мы понимаем, что сделать это будет крайне непросто. И если вдруг Федрезерв снова не станет менять ставки, то он рискует вообще стать предметом насмешек.

Вспомните, что Джанет Йеллен в своих заявлениях ни разу не говорила, что ее беспокоит слабость евро. Она всегда убеждала всех, что регулятор беспокоит сильный доллар в первую очередь к валютам развивающихся стран. Однако, в настоящее время роста доллара к этим валютам не наблюдается, даже наоборот - реал, лира, рупия и азиатские валюты демонстрируют укрепление. И получается, что на декабрьском заседании долларовый фактор не помешает ФРС в повышении ставок, а, скорее всего, регулятор будет использовать индекс доллара в качестве отговорки и повода в очередной раз отказаться от повышения.