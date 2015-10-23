Китайские банкиры учат Москву, как расплачиваться юанями

В четверг представители Народного банка Китая и Bank of China представили в столице систему обеспечения расчетов в нацвалютах, которую китайский регулятор запустил еще 8 октября. Этот инструмент был задуман, чтобы увеличить долю расчетов в юанях и рублях между Москвой и Пекином.

Вчера в рамках конференции "Интернационализация юаня" представителям из Банка России предложили присоединиться к новой системе обеспечения международной торговли в национальных валютах. Речь идет о Китайской международной платежной системе CIPS (China International Payment System), которая должна упростить трансакции в юанях. Среди присоединившихся к программе уже есть прямые участники (19 банков, в т.ч. китайские филиалы Citibank, Deutsche Bank и HSBC) и партнеры — еще 176 банков.

Вспомним, что российские власти давно говорят о том, что необходимо наращивать объемы торгов с Китаем в нацвалютах, но на самом деле увеличить долю расчетов в рублях и юанях пока не удалось, и мешают этому как политика Нацбанка КНР (разного рода ограничения для нерезидентов на операции с юанями), так и российские ограничения на присутствие иностранцев в банковском секторе. В итоге между РФ и КНР в юанях проводится всего около 2% платежей (3,7 млрд юаней в торговле с РФ и 1,7 трлн юаней всех операций Банка Китая с иностранными компаниями в нацвалюте).

"Мы можем говорить о небольшом несоответствии между уровнем развития отношений между странами и уровнем расчетов в национальных валютах",— осторожно заявил вчера президент российской "дочки" Bank of China Чжао Ляньцзе. Он также добавил, что многие местные предприятия не привыкли вести расчеты в национальных валютах, и, кроме того, не имеют достаточных финансовых инструментов для этого. А некоторые просто не понимают, как регулируются такие расчеты и какая от них может быть коммерческая польза.

К слову о китайской валюте. Здесь китайские власти сделали огромную работу за последние полтора года — им удалось поднять юань в списке самых популярных валют в системе SWIFT с седьмого места на четвертое.