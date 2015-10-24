Надо ли регуляторам вмешиваться и «сдувать» финансовые пузыри?

Не первый год экономисты спорят о том, нужно центробанкам своими силами ликвидировать пузыри на финансовых рынках или лучше будет подождать, пока они самостоятельно не схлопнутся. Проблема с финансовыми пузырями стала особенно актуальной после кризиса 2008 года.

Обычно принято считать, что любая попытка «проколоть» финансовые пузыри заранее обречена на провал. И только центральные банки могут навести порядок. Так, по крайней мере, всегда считали в ФРС и эту версию активно защищал Алан Гринспен. Однако, есть и противоположные мнения. К примеру, бывший глава лондонской школы экономики Говард Дэвис убежден, что если проколоть пузырь, то можно задушить дополнительный рост экономики и сильно поплатиться за это, потому что часть населения страны лишится социального благополучия.

Экономисты Банка международных расчетов думают, что издержки кризиса слишком большие, а борьба с их последствиями занимает очень много времени и сил. Их идея заключается в том, что нужно искать методы и возможность превентивной борьбы с кризисами как раз с помощью целенаправленного "сдувания пузырей". Вот и гадай потом, кого из них слушать.

И все-таки давайте подробнее рассмотрим версию Говарда Дэвиса, потому что он недавно в своей статье очень тщательно разобрал этот вопрос и также был свидетелем ожесточенного спора между двумя сторонами с противоположными мнениями на недавней встрече МВФ в Перу.

Споры о пузырях, конечно, немного изменились со времен 2008 года. В частности, среди новых инструментов политиков появилось макропруденциальное регулирование - теория, по которой имеет смысл менять банковские требования к капиталу с учетом финансового цикла. К слову, идея «буфера» в банковской системе уже стала общепринятой. Но как тогда относиться к более агрессивному варианту — проколоть пузырь? Есть ли смысл в повышении процентных ставок в ответ на кредитный бум, даже если уровень инфляции ниже целевого? Нужно ли центробанкам выделять какие-то дополнительные цели по финансовой стабильности, не имеющие ничего общего с целевым уровнем инфляции? Хайме Каруана, гендиректор Банка международных расчетов и бывший управляющий в Банке Испании, говорит "да" в ответ на два последних вопроса. Он говорит, что нет смысла разделять денежно-кредитную и финансовую устойчивость, и тем более рассматривать их разными учреждениями. Но сложность в том, что мы очень мало знаем о финансовой нестабильности, чтобы всегда правильно совершать превентивные действия. Точно столько же мы знаем и о финансовых пузырях, об инфляции и так далее. А потому регуляторам нужно двигать процентные ставки по другим причинам, а не только для краткосрочного контроля ценовых трендов.

Член правления Европейского центрального банка Бенуа Керра уверен, что каждому центробанку нужен простой мандат, который позволит четко объяснять свои действия и нести за них ответственность. А значит, регуляторы должны придерживаться принципа разделения, "который упрощает нашу жизнь, ведь мы не хотим сложный набор целей". Он говорил, что сохранить финансовую стабильность слишком сложно. И многие современные подходы не позволяют сделать это комплексно и без ошибок.

Замглавы Банка Англии по рынкам и банкингу Немат Шафик предполагает, что нужно основываться на трех линиях обороны против финансовой нестабильности. Так, микропруденциальное регулирование – это первая линия обороны: если банки дают кредиты предусмотрительно, снижаются шансы коллективных неприятностей. Вторая линия — макропруденциальная манипуляция требованиями к капиталу, которые применяются везде или на определенных сегментах рынка (например, в секторе ипотечных кредитов). И если все терпит неудачу, то центральные банки меняют процентные ставки, чтобы добиться финансовой стабильности.

По мнению Говада Дэвиса, лучший из аргументов — у Каруаны, худший - у Керра. Центральные банки должны принимать сложные решения и научиться балансировать между потенциально противоречащими целями, а не кривляться на весь мир. То, удалось ли усвоить главные уроки после крупнейшего за последние 80 лет кризиса, мы рано или поздно узнаем, но одно предельно ясно — нельзя не задумываясь продолжать работать с политическими подходами, которые уже приводили экономику к полному провалу.